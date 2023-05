I leader: «Dati legati a dinamiche locali» 

Il voto delle amministrative non è un test in vista delle regionali, hanno ripetuto nei giorni scorsi i leader politici. Ieri hanno confermato questa posizione. Per Francesco Agus (Progressisti), «l’unica notizia certa riguarda i cittadini di Iglesias che per altri cinque anni saranno governati da un’amministrazione che ha dimostrato di essere competente». Per il resto, «i dati di tutti i centri, compresi i due maggiori, sono legati a dinamiche locali». Detto ciò, «sarebbe anomalo non parlare di regionali: ora dobbiamo sancire che la coalizione del campo largo esiste e che ne fanno parte anche componenti non rappresentate in Consiglio regionale». Anche il coordinatore della Lega Michele Pais sottolinea che «si tratta di elezioni dove le preferenze sono legate a dinamiche territoriali». Il segretario del Pd Piero Comandini esulta per la vittoria di Usai a Iglesias, meno per il risultato di Assemini. Dove, comunque, «il Pd c’è e regge. Ci aspettavamo di più dal candidato Corrias, ma ha anche influito la bassissima affluenza». Sul laboratorio Pd-5S: «È prematuro dire se funziona o no, vista anche la presenza di un candidato come Puddu che per molti asseminesi rappresenta ancora il M5S». «L’avevo detto», è il commento della coordinatrice di FdI Antonella Zedda, «il centrodestra diviso non vince, anzi irrita gli elettori». Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti) ad Assemini sosteneva Puddu: «I movimenti civici servono a sintonizzare le forze politiche con i cittadini: ad Assemini si trattava di dare ai cittadini il sindaco che ritenevano di avere. Tutto il resto passa in secondo piano». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA