I leader a pranzo dalla premier, ora si guarda all’Europa 

Giorgia Meloni invita i leader alleati a pranzo a Palazzo Chigi: c’è da festeggiare quella «coesione» della coalizione che conta di più di quanto sia «largo il campo». Ma tra i commensali tutti sono consapevoli che nella maggioranza la partita vera resta quella delle europee, dove si certificherà se sono cambiati i rapporti di forza nella coalizione. Antonio Tajani ci crede, nel voto abruzzese Forza Italia ha quasi doppiato la Lega e ora fa sembrare più a portata di mano quel risultato «sopra il 10%» anche a giugno, su cui a inizio anno in pochi riservatamente erano davvero disposti a scommettere. E sarebbe sempre più propenso a candidarsi: «Se utile lo farò», si limita a ribadire, spiegando che si tratta di una scelta che andrà condivisa con gli altri leader e che deve «rafforzare la coalizione». Certo, molto dipenderà anche dalla premier, che, dicono i meloniani, ancora non ha deciso e scioglierà la riserva all’ultimo. Ma tutti hanno interpretato quel suo «ho già messo l’elmetto» ripetuto più volte nell’ultima settimana come un segnale della sua intenzione di scendere in campo direttamente. Tutti lo sperano, in Fdi, perché “Meloni” scritto in cima alle liste in tutte le circoscrizioni porterebbe punti in più al partito e consacrerebbe un primato nel centrodestra che i numeri continuano a confermare. «Certo che siamo coesi, ci siamo solo noi» nella coalizione, scherza ma non troppo un dirigente del partito. Anche guardando al risultato leghista che in Abruzzo non ha brillato. Certo, si ragiona tra gli alleati, bisogna fare attenzione a non abbattere troppo la Lega, «altrimenti Salvini...». Tanto che nessuno nella coalizione affonda il dito nella piaga del 7,56%, comunque sotto l’8,3% delle ultime politiche (senza considerare il 27,5% delle regionali 2019). «Lavoriamo per allargare i confini del centrodestra», in quello spazio che c’è «tra Meloni e Schlein» e non cercando «i voti degli alleati», rassicura Tajani.

Nel centrodestra restano i timori per l’imprevedibilità (già dimostrata in passato) di Salvini, che per l’Abruzzo parla di «buon risultato della Lega che supera i 5 Stelle». A Pescara e dintorni gli azzurri già alle Europee erano sopra la Lega, è il ragionamento che si fa in via Bellerio, minimizzando la riduzione del consenso. I leghisti restano fiduciosi di agganciare la doppia cifra tra i risultati del Nord (dove pesa però il malumore della base, soprattutto in Veneto) e la tenuta al Sud, dove gli sherpa sono al lavoro per reclutare portatori di voti come l’europarlamentare molisano Aldo Patriciello. Sarà il Ue, insomma, il vero spartiacque. Certo se il sorpasso di Fi - sempre più in asse con Fdi - si consolidasse, e se si liberasse una casella commissario europeo, potrebbe aprirsi la strada per un rimpasto di cui tutti parlano solo a taccuini chiusi. Per ora.

