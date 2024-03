«I lavori sul ponte? Un incubo» 

Viste le esperienze del passato con code chilometriche sulla statale 126, in molti non si fidano più. E lanciano un monito, istituzioni comprese: «I lavori sul ponte di Is Gannaus finiscano presto, ulteriori ritardi non saranno più tollerati».

Preoccupazione

Tanto pessimismo, di residenti, automobilisti, commercianti ma pure uomini delle istituzioni, deriva dal fatto che Anas ha ripreso giorni fa gli interventi a Is Gannaus di messa in sicurezza sul ponte della statale: considerati indifferibili e urgenti, erano iniziati di gran carriera con pesanti limitazioni al traffico nel febbraio-marzo 2021. Poi si è perso il conto degli “stop-and-go”, fino a quando la settimana scorsa nuova ripresa (conclusiva?) che ha comportato ancora l’istituzione di un semaforo da cantiere e il senso unico alternato (tranne sabato e domenica). Andrà avanti così per un mesetto circa. Disagi inevitabili e già qualche incidente, per fortuna non grave: tamponamenti. «Peccato, sembra di essere tornati indietro di tre anni – fa notare Massimo Cocco, titolare di una concessionaria d’auto che si affaccia vicino a uno dei semafori – stiamo già cominciando a sentire lunghe frenate e rumore di impatti: la statale è a scorrimento veloce e qualche accorgimento in più dell’impresa non guasterebbe, e poi di questo intervento eterno non se ne può più: che finiscano davvero prima dell’estate». Pazienza che ribolle anche fra gli abitanti di Is Gannaus: «Per uscire dal paese e immetterci sulla statale dobbiamo arrivare alla rotonda – contesta Federico Selis, pensionato – ma in questi giorni che il cantiere ha ripreso a lavorare, una fila prima del semaforo parte da via Lubiana e così rimaniamo bloccati: si spera che gli automobilisti lascino un varco, ma devono arrestarsi prima della rotonda e di conseguenza la fila si allunga».

Le istituzioni

Contro il “tappo” che si crea in quel segmento nevralgico perché è la cerniera fra Sulcis e Iglesiente tuona anche il sindaco di Giba, Andrea Pisanu: «Da tre anni gestione scandalosa di questo intervento: il basso Sulcis deve raggiungere Carbonia e Iglesias per la sanità, la scuola, il lavoro: una vergogna che in tre anni non si sia riusciti a chiudere un’opera su dieci metri scarsi di ponte». Anas da venerdì sera e sino a oggi terrà chiuso il cantiere: semaforo spento ma doppio senso di circolazione perché i blocchi in cemento oggetto delle lavorazioni sono stati spostati vicino alla cunetta: «A meno che non Anas non ci abbia mandato una mail venerdì, ma la vedremo solo domani con la riapertura degli uffici, il Comune non ne sapeva nulla – fa notare il sindaco di Carbonia Pietro Morittu - auspichiamo comunicazioni costanti e speriamo che i lavori si concludano davvero prima dell’estate». Intanto Anas fa sapere che «i lavori proseguono e nei giorni in cui la tipologia degli interventi lo consente, o quando sono sospesi, sono rimosse le limitazioni al traffico».

