I lavori sono in ritardo, la piscina resta ancora chiusa 

Il sindaco di Decimoputzu, Antonino Munzittu, qualche mese fa aveva detto che d’estate la piscina – chiusa da diversi anni – sarebbe stata riaperta. Ma invece a oggi i lavori sono ancora in corso. «Gli interventi stanno proseguendo, ma siamo in ritardo», dice Munzittu. «Ho sollecitato in questi giorni l’impresa, i responsabili mi hanno detto che mancavano le piastrelle per i bordi, sono state ordinate e sono in attesa che arrivino. Ho avuto contattato anche l’ingegnere dell’Unione dei comuni per trovare una soluzione».

In attesa della nuova piscina, il sindaco Munzittu dice che «il Consiglio comunale poi deciderà se lasciarla aperta per l’estate, oppure riparare anche lo spogliatoio e riportare la nostra piscina come era in precedenza». Per ora, aggiunge Munzittu, «è già stata rifatta la vasca e tutti gli impianti idrici. Ora occorre piastrellare i bordi in vasca e rimettere gli infissi nuovi. Aspettiamo di poter finalmente riaprirla presto».

La piscina di Decimoputzu era stata chiusa diversi anni fa per due motivi: un contenzioso tra Comune e il gestore, che solelcitava una manutenzione importante. Inoltre durante l’alluvione anche gli spogliatoi sono stati danneggiati. «Abbiamo destinato una parte delle risorse attraverso l’Unione dei Comuni per ristrutturare la piscina – aveva detto il sindaco Munzittu -. Noi vogliamo far ripartire l’impianto. Parliamo di una struttura che avevo creato io e vorrei che bambini e adulti possano finalmente usufruire della piscina di Decimoputzu». (l. e.)

