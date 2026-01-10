I lavori sono in dirittura d’arrivo, la casa di riposo apre tra un anno 

Via libera a una modifica in corso d’opera per i lavori di adeguamento della comunità alloggio integrata “Tullio Locci” di Villasor, in via Renzo Cocco. L’apertura, queste le speranze dell’amministrazione, è prevista nella prima parte del 2027, quindi fra un anno circa. Ancora una (relativamente) breve attesa, prima dell’attivazione del servizio. Il Comune ha approvato una perizia di variante per la realizzazione degli impianti elettrici di segnalazione e controllo all’interno della struttura. La variante nasce da valutazioni tecniche effettuate durante l’esecuzione dei lavori e prevede alcune migliorie agli impianti, senza cambiare la natura dell’intervento originario. L’importo complessivo dei lavori sale così a circa 23mila euro, con un aumento rispetto al contratto iniziale di poco più di 5mila euro. L’affidamento c’è e le risorse arrivano dal bilancio comunale.

Il sindaco Massimo Pinna, pochi giorni fa, dichiarava: «Abbiamo ottenuto nuovi finanziamenti regionali, più di 200mila euro. La prossima fase è quella di far partire il project financing che varrà tra i 300 e i 400mila euro, più basso del primo. L’apertura della casa di riposo è “a vista” e non è più così lontana, c’è anche un’azienda interessata che sta aspettando le operazioni strutturali, e non è nemmeno l’unica». La speranza è che nel 2026 fili tutto secondo i piani e che quindi si possa chiudere una “partita” che va avanti da anni.

