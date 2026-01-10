VaiOnline
Villasor.
11 gennaio 2026 alle 00:12

I lavori sono in dirittura d’arrivo, la casa di riposo apre tra un anno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Via libera a una modifica in corso d’opera per i lavori di adeguamento della comunità alloggio integrata “Tullio Locci” di Villasor, in via Renzo Cocco. L’apertura, queste le speranze dell’amministrazione, è prevista nella prima parte del 2027, quindi fra un anno circa. Ancora una (relativamente) breve attesa, prima dell’attivazione del servizio. Il Comune ha approvato una perizia di variante per la realizzazione degli impianti elettrici di segnalazione e controllo all’interno della struttura. La variante nasce da valutazioni tecniche effettuate durante l’esecuzione dei lavori e prevede alcune migliorie agli impianti, senza cambiare la natura dell’intervento originario. L’importo complessivo dei lavori sale così a circa 23mila euro, con un aumento rispetto al contratto iniziale di poco più di 5mila euro. L’affidamento c’è e le risorse arrivano dal bilancio comunale.

Il sindaco Massimo Pinna, pochi giorni fa, dichiarava: «Abbiamo ottenuto nuovi finanziamenti regionali, più di 200mila euro. La prossima fase è quella di far partire il project financing che varrà tra i 300 e i 400mila euro, più basso del primo. L’apertura della casa di riposo è “a vista” e non è più così lontana, c’è anche un’azienda interessata che sta aspettando le operazioni strutturali, e non è nemmeno l’unica». La speranza è che nel 2026 fili tutto secondo i piani e che quindi si possa chiudere una “partita” che va avanti da anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 