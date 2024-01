«I lavori sono finiti ma la strada è ancora chiusa» 

Gli scavi sono stati coperti una settimana fa ma via Dettori rimane ancora chiusa. La strada che da piazza Aramu porta a piazzetta Savoia è ancora off limits per abitanti e commercianti della Marina, che non nascondono la delusione e l’amarezza per la mancata riapertura di quei pochi metri di basolato. Una soluzione che avrebbe consentito a chi nel rione storico vive o lavora di riprendere almeno una piccola parte di vita normale. Un’esistenza stravolta il 7 gennaio dell’anno scorso da una serie di cedimenti e crolli che hanno costretto gli ingegneri della Protezione civile e i Vigili del fuoco a dichiararla zona rossa, recintandola con transenne e puntellando gli edifici con pali d’acciaio.

La delusione

Raimondo Carboni gestisce il Caffè Savoia, nell’omonima piazza. «Ci stanno ancora prendendo in giro. Siamo stanchi delle chiacchiere e delle promesse al vento. Non riusciamo a capire perché gli scavi sono stati coperti da oltre una settimana ma la strada è ancora chiusa e la Marina resta tagliata in due». Carboni è scoraggiato. «Abbiamo aperto in piazzetta Savoia dal 1958, mai però abbiamo visto una crisi come questa. Neanche durante i lavori per il rifacimento dei sottoservizi». La situazione è drammatica. «I commercianti stanno chiudendo le attività, il centro storico è diventato un cimitero che la notte e il fine settimane diventa terra di conquista di balordi e ragazzini ubriachi. Mentre i nostri bilanci colano a picco».

Il mistero

Dall’altro lato di via Dettori le cose non vanno granché meglio. «Il cartello Ci state prendendo per il c … che hanno scritto i commercianti e i residenti di piazzetta Savoia è più che giustificato e nessuno sembra in grado di invertire la rotta», dive Alessandro Olisterno, titolare del Maverick. «Ci sembra tanto una beffa, un brutto sogno. I lavori per la copertura sono terminati da otto giorni. Da allora gli operai hanno portato via le ruspe e sono spariti. Perché? Un mistero, nessuno si è fatto vivo o ci han informato di quello che sta succedendo. Forse perché i nostri politici sono impegnati nella campagna elettorale, ma noi non possiamo più aspettare».

Le verifiche

L’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda assicura che questi sono tempi necessari per la sicurezza. «I tecnici stanno effettuando le verifiche per la tenuta del massetto utilizzato per la copertura degli scavi. Inoltre stiamo valutando la messa in sicurezza del sistema di protezione dalla parte dei numeri dispari».

