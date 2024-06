I lavori per il ponte rinviati a settembre 

La demolizione e la successiva ricostruzione del ponte sul canale Saliu, nella zona di Is Suergius de mari, possono attendere: per venire incontro ai cittadini e alle attività presenti il Comune ha deciso di posticipare i lavori.

Alla fine sono stati ascoltati i fruitori della strada chiusa al traffico per consentire l’apertura del cantiere: non saranno costretti a compiere lunghi giri per raggiungere la zona di Is Suergius de mari. La decisione va incontro alle esigenze di chi aspetta l’arrivo dell’estate per poter lavorare.

«I lavori previsti per giugno verranno rimandati a settembre – spiega il sindaco, Walter Cabasino - , abbiamo compreso le preoccupazioni di chi temeva che l’apertura del cantiere, in questo momento, potesse creare problemi e ci siamo attivati subito per trovare un accordo che ci permettesse di non perdere il finanziamento regionale e, allo stesso tempo, di traslare l’apertura del cantiere in bassa stagione». (i. m.)

