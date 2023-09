I lavori paralizzano il traffico 

Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo per la conclusione dei lavori di rifacimento della segnaletica nel lungomare 11 settembre e per la riparazione del problema di mancata sincronizzazione nei semafori in piazza Matteotti, che gli automobilisti ieri mattina sono rimasti intrappolati nuovamente nel traffico caotico della strada che costeggia il porto. Tutta colpa di alcuni tombini non allineati con l’asfalto, e dunque ritenuti pericolosi. Così le squadre degli operai al lavoro hanno chiuso una parte della carreggiata tra piazza Deffenu e la rotonda per il molo Ichnusa. E le conseguenze sulla viabilità sono state disastrose: si sono formate lunghe file d’auto e mezzi fino a via Riva di Ponente. Tutto bloccato in ingresso alla città: poi, a fine mattina, la conclusione dell’intervento e la situazione ritornata, piano piano alla normalità.

Incubo viabilità

Sarà una caso, ma i primi tre giorni di questa settimana sono stati davvero un incubo per decine di migliaia di automobilisti: oltre alla zona attorno a via Roma (la segnaletica è stata rifatta anche in viale Regina Margherita) ci sono stati rallentamenti e blocchi sull’asse mediano e sulla 131 “dir” per tamponamenti e incidenti per fortuna senza feriti. E per spostarsi da una parte all’altra della città, o semplicemente raggiungere un ufficio o un negozio o uno studio medico, in molti casi è stato necessario mettere in conto ritardi di mezz’ora dovuti ai blocchi nel traffico.

Tutti in fila

Ieri mattina gli operai hanno iniziato presto a effettuare l’intervento in alcuni tombini tra piazza Deffenu e il primo tratto di viale Colombo: risultavano non allineati con la strada e dunque pericolosi. Così, con una corsia chiusa al traffico, in poco tempo si sono formate lunghissime file d’auto. Uno dei principali ingressi alla città ha regalato ancora una volta una sgradita sorpresa dopo i primi due giorni di rifacimento segnaletica e problemi agli impianti dei semafori. Il tutto in una zona dove i problemi alla viabilità non mancano vista la chiusura di via Roma, lato portici, per il cantiere che procede non senza intoppi. Sono dovuti intervenire anche gli agenti della Polizia Locale per capire se i lavori fossero effettivamente urgenti o se si potessero rinviare, magari in orari meno impattanti sulla viabilità. Alla fine gli operai hanno concluso prima delle 14.

Nuovi incidenti

E se gli incidenti o tamponamenti, senza feriti fortunatamente, sull’asse mediano non fanno più notizia perché quotidiani, restano gli enormi disagi per chi rimane bloccato a causa di questi “sinistri”. E anche ieri mattina, nel solito tratto tra l’uscita per viale Marconi e quella per Genneruxi, c’è stato un incidente: lievi conseguenze per una persona e traffico bloccato per quasi un’ora. (m. v.)

