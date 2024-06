I lavori non sono finiti, il Trenino parte da Tortolì 

In principio univa e non solo idealmente, il mare e la montagna. Da qualche anno il Trenino Verde non arriva più nell’entroterra ogliastrino, con Arzana, Gairo e Ussassai tagliati fuori dalla tratta. I turisti per questa stagione si devono accontentare di un viaggio simbolico tra Arbatax e Villagrande. Tuttavia la linea continua ad accorciarsi. Infatti per un problema di ritardi nelle manutenzioni il Trenino nel suo viaggio inaugurale partirà da Tortolì. Complice l’incidente ad una gru i lavori alla stazione di Arbatax sono in alto mare. Serviranno dieci giorni. Dal 26 il vettore partirà regolarmente dalla frazione costiera. A rassicurare gli operatori sulla transitorietà del trasloco il direttore generale Arst Carlo Poledrini. «Le partenze sono previste da Tortolì fino al treno del 26 partirà invece da Arbatax. Domani verranno scaricati i treni e sabato verrà effettuata la corsa prova per verificare che tutto sia a posto». Nella mattinata di ieri si era infatti diffusa voce che il Trenino non sarebbe partito suscitando malumori. «Ultimati i lavori per la sicuerezza il vettore ripartirà da Arbatax e il calendario sarà rispettato», dice Marcello Ladu, sindaco di Tortolì, nel direttivo della Fondazione Trenino Verde. Davide Burchi, sindaco di Lanusei, guarda al futuro: «Stare compatti come territorio e pretendere che il Trenino torni nelle zone interne. Speriamo che la Fondazione centri questo risultato».

