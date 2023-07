«I lavori nella laguna? Con i soldi del Piano Sulcis» 

Per ripristinare la navigabilità nella laguna di Sant’Antioco si utilizzino i soldi del Piano Sulcis. Lo dice in una nota il comitato cittadino Porto Solky. «Il Comune si era impegnato formalmente nel ripristinare le segnalazioni a suo carico inserendo l’intervento nel documento unico di programmazione relativo al periodo 2020-2022. Nel maggio 2020 - si legge nel comunicato a firma del portavoce Rolando Marroccu - il Comune fa dietro front e non trasferisce le risorse adducendo verbalmente di aver tentato di stanziare le risorse per ben due volte con motivi gravi e fuorvianti che non trovano nessun riscontro documentale. Se il problema sono le risorse perché non utilizzare una piccola parte dei 57.5 milioni recuperati dalla bocciatura del nuovo ponte di Sant’Antioco?». Interrogativo posto a più riprese dal comitato che però, ad oggi, perlomeno nei fatti, non ha trovato risposta.

Porto Solky fa l’elenco di quanto fatto finora con l’utilizzo di quei soldi. Nel dettaglio «i primi 7,7 milioni di euro sono stati già utilizzati per realizzare palestre, parcheggi e tanti altri interventi in tutta la Sardegna tranne che a Sant'Antioco. Risorse che potevano e dovevano essere utilizzati per la sicurezza del canale lagunare così come per l’installazione dello spartitraffico sulla Sp2. Questo è il quadro reale delle vicende che ruotano attorno alle infrastrutture del territorio».

