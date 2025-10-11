VaiOnline
Domusnovas.
12 ottobre 2025 alle 00:28

I lavori nella condotta non si fermeranno 

Proseguiranno anche nel caso l’emergenza idrica dovesse essere ancora in corso, i cantieri per la sostituzione delle condotte idriche fallate a Domusnovas. L’amministrazione comunale ha appena approvato il progetto di fattibilità tecnica per la sostituzione delle condotte di via Basso e di quelle del tratto di strada che da via Papa Luciani si collega a via Goito.

Permesso da un finanziamento già in cassa di 150 mila euro, erogato dall’assessorato regionale all’Ambiente, il nuovo cantiere idrico (durata prevista dei lavori circa un mese) dovrebbe essere avviato a breve (manca progetto tecnico e bando d’appalto) e dovrebbe concludersi entro fino anno. «In questo modo - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba - riusciremo ad abbassare sensibilmente il grado di dispersione dell’intera area dato che quella di via Basso è una delle condotte della rete che disperde maggior acqua».

Grazie poi al fatto che la zona in questione dovrebbe essere dotata di valvole di serraggio ancora efficienti (tra le poche della rete idrica), i lavori potranno procedere evitando di togliere l’acqua all’intero paese. «Lo accerteremo in questi giorni», dice Saba. Il nuovo cantiere proseguirà dunque l’opera di quelli già conclusi (grazie a quattrocentomila mila euro di finanziamento) nelle vie Gennargentu, Monti, Papa Luciani e Di Vittorio (più quelli a minor impatto in altre vie) tra 2023 e 2024 con l’obiettivo di cancellare i problemi idrici strutturali che impattano fortemente anche nell’emergenza in corso.

