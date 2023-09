«I lavori nel lago sono in ritardo», il caso in Consiglio comunale 

«Nonostante la presentazione in pompa magna avvenuta nei mesi scorsi, i lavori di messa in sicurezza del lago di Poggio dei Pini non sono ancora cominciati: l’autunno è alle porte, e i residenti sono preoccupati da quello che potrebbe accadere in caso di una nuova alluvione».

Durante l’ultimo Consiglio comunale, il consigliere di minoranza e presidente della Commissione di vigilanza, Silvano Corda, ha presentato una interrogazione per invitare il sindaco, Beniamino Garau, a sollecitare la Regione per far partire al più presto i lavori di sistemazione del lago della zona residenziale più verde di Capoterra.

Il consigliere comunale ricorda che in passato la città è stata bersaglio di un’alluvione pagando un prezzo pesantissimo, ragion per cui sull’argomento la sensibilità è altissima: «La scorsa primavera per promuovere quest’opera si era presentato anche il presidente della Regione, Christian Solinas, ma nonostante i proclami ancora da queste parti non si è visto un solo operaio in azione. Già in passato Capoterra ha toccato con mano quello che può accadere a causa degli eventi alluvionali: i residenti di Poggio dei Pini attendono risposte, e aspettano l’inizio dei lavori. Chiedo che il sindaco si faccia portavoce dell’istanza dei cittadini».

