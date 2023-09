I lavori infiniti della 131 dcn 

Il gravissimo incidente stradale che si è verificato martedì sulla quattro corsie tra Nuoro e Olbia riporta l’attenzione sugli eterni cantieri che da anni interessano la Strada Statale 131 dcn. Lo scontro frontale tra un furgone e un autoarticolato si è verificato in territorio di Budoni, all’interno della galleria di Berruiles, dove in questo periodo si transita con doppio senso di marcia per lavori in corso. L’impatto e stato violentissimo e gli occupanti del fiorino, due lavoratori di nazionalità rumena, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, mentre per il terzo, in condizioni disperate, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso e il trasferimento a Sassari. La Polizia stradale di Siniscola ha dirottato il traffico verso la statale 125 e la strada a scorrimento veloce è rimasta chiusa per diverse ore. E’ l’ennesimo esempio della pericolosità dei cantieri disseminati un po’ ovunque lungo la 131, interessata da lavori in corso che sembrano non avere mai fine, con continui restringimenti di corsia in quella che dovrebbe essere un’arteria a scorrimento veloce. Consapevole degli enormi disagi per gli automobilisti il sindaco di Budoni, Antonio Addis, evidenzia però l’importanza degli interventi che l’Anas sta effettuando, proprio in termini di sicurezza. «Non mi sento di dare le colpe a chi effettua i lavori, sono necessari e obbligatori e proprio nella galleria di Berruiles si sta intervenendo per metterla a norma con i dispositivi antincendio, la nuova illuminazione e il sistema di areazione e avremo una struttura nuova e più sicura».

Alto rischio

Tutt’altra storia è quella della viabilità sulla Olbia-Arzachena, dove ogni estate la statale 125 dimostra tutti le criticità più volte rimarcate. «Vi transitano milioni di utenti ma più che una via di importanza strategica è diventata una via crucis», dice Mirko Idili, segretario della Cisl Gallura: «Il discorso che noi come sindacati portiamo avanti da anni riguarda la sicurezza e se non partono almeno i primi due lotti della nuova strada si rischia di perdere le risorse del Pnrr». La realizzazione della 4 corsie Olbia-Arzachena-Palau è ritenuta più che mai urgente. «Quella esistente è una strada pericolosissima ed è necessario che la Regione una volta per tutte dia impulso e attivi le procedure attraverso un tavolo tecnico tra Anas, Assessorato ai Lavori Pubblici e i Comuni perché se non lo si fa subito si rischia di non farlo più».

