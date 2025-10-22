«I lavori in corso risolvono il problema degli allagamenti» 

L’ultimo episodio risale al 10 settembre, quando un breve ma violento acquazzone ha letteralmente mandato in apnea il Foro Boario, confermando che il problema, nonostante gli interventi realizzati, è tutt’altro che risolto. Bastano piogge di media intensità per trasformare la zona in un piccolo lago, con disagi per residenti, attività e automobilisti.

Un copione noto, che riaccende le polemiche in Consiglio comunale e mette sotto i riflettori un nodo ormai cronico: il depuratore di Silì. Da anni l’impianto è fuori uso e il suo mancato funzionamento pesa come un macigno sul sistema fognario cittadino. Le condotte che collegano Silì a Oristano riversano tutto – acque bianche e reflue – verso l’ingresso est della città, dove la rete non regge il carico. Lo ha ammesso lo stesso assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, rispondendo in Consiglio a un’interpellanza del centrosinistra, prima firmataria Carla Della Volpe.

«Nel 2009, quando il sistema idrico e fognario venne consegnato ad Abbanoa, il gestore non prese in carico il depuratore di Silì perché non a norma – ha spiegato Licheri – realizzò una condotta che porta tutte le acque della frazione all’ingresso di via Umbria, come accade con quelle di Chrigheddu». Il Comune è intenzionato a risolvere il problema: «Sono in corso interlocuzioni con Abbanoa e con Egas», ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo. Nel frattempo sono stati avviati i lavori di pulizia delle caditoie e potenziamento delle condotte in via Sardegna. «Dagli uffici - osserva Licheri - mi assicurano che con questi interventi dovremmo risolvere definitivamente il problema». Ma la minoranza resta scettica. ( m. g. )

