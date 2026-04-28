I lavori in corso non fermano Santa Greca 

L'amministrazione comunale di Decimomannu non rinuncia ai festeggiamenti per la sua martire e anche quest’anno, pur in tono minore per via dei grandi lavori in corso al parco, ha organizzato un bel calendario di appuntamenti sia religiosi sia civili.

Il programma

Si inizierà venerdì 1 alle 21 con gli immancabili fuochi d’artificio seguiti dallo spettacolo di cabaret con Cossu e Zara, sabato dalle 21.30 con il concerto di Claudia Aru.

Domani il programma delle cerimonie religiose prenderà il via alle 18 con la vestizione del simulacro, seguito dall'incontro con la reliquia e dalla messa solenne. Venerdì messe al mattino e processione breve alle 18, seguita dalla messa solenne. Il 2 maggio alle 11 ci sarà la messa in onore di Sant’Efisio, seguita alle 18 da separazione e svestizione.

La tradizione

Proprio il legame con il Santo cagliaritano affascina da sempre i devoti e sono tanti i racconti popolari che associano i due martiri. Non stupisce che la statua del Santo sia sempre vicino a quella di Greca, come per proteggerla amorevolmente. Entrambi poi sono di origini orientali e, come se non bastasse, ogni anno puntualmente qualcuno racconta di come la famiglia di Greca fosse in realtà originaria di Sant’Avendrace ed è per questo che i cagliaritani le riservano da sempre una forte devozione, arrivando fino a portare la Santa a spalla durante la processione. Una versione che magari non convince tanto i decimesi ma quel che è certo è che entrambi, con il loro esempio, hanno lasciato un segno profondo nella fede isolana.

Tradizionalmente il primo maggio i devoti del Sulcis e del Medio Campidano che accompagnavano Sant’Efisio solo per il primo tratto di rientro si fermavano per pranzo proprio al santuario di Santa Greca. Con il tempo la data assunse ancora più importanza a seguito di una concessione di papa Pio VI del 1778, grazie alla quale i devoti possono lucrare l’indulgenza plenaria. Questo è uno dei tre momenti fondamentali legati a Greca, segue i riti in onore del martirio, o della nascita in cielo, celebrati il 12 gennaio e precede la grande festa per la nascita terrena di settembre.

Giovedì 30 sarà anche l’occasione per vedere all’opera i nuovi obrieri, che quest’anno sono Ettore Melis, Matteo Portoghese, Giuseppe Sionis, Nicola Steri e Francesco Pisano: «Sono molto fortunato - commenta Portoghese - per me è la seconda volta avendolo fatto già da scapolo nel 2016 ed è molto importante per me farlo oggi a fianco a mia moglie, anche lei grande devota. Per noi sarà un’esperienza che resterà a lungo, in tempi dove molte tradizioni si stanno perdendo è bello che certe cose resistano».

Il futuro

L’amministrazione intanto punta forte sul futuro: «Stiamo lavorando con determinazione per valorizzare la nostra storia - commenta la sindaca Monica Cadeddu - la devozione per Santa Greca è un qualcosa che sentiamo nel profondo e continueremo a fare del nostro meglio per renderle l’onore che merita. Sta nascendo un comitato apposito per lo studio e il riconoscimento dei rituali specifici che verrà presentato nelle prossime settimane».