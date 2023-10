I lavori dei bambini in esposizione a Sa Dom’e Farra 

I lavori dei bambini in mostra a Sa Dom’e Farra. L’Istituto comprensivo 2 “Maria Lai” è tra i protagonisti della mostra “Libro d’artista”, curata da Studio Giambo, che rende il libro protagonista in ogni sua forma: interattivo, apribile, sfogliabile, toccabile.

Gli alunni delle scuole di via Milano, Firenze, Regina Margherita e Tiziano hanno partecipato prima ad alcuni laboratori ispirati a opere di Maria Lai, poi hanno realizzato i lavori che si possono ammirare nel loggiato dell’antica domus in via Porcu 143, che fu il primo museo etnografico della città: dai pannelli con i fili ai piccoli telai, alle caprette della famosa artista. È stata l’occasione per dare sfogo alla creatività e per lavorare tutti insieme.

La mostra “Libro d’artista”, che ha raggiunto per la prima volta la Sardegna, è alla diciannovesima edizione. «Unisce», spiega la professoressa Elisabetta Cois, «tre regioni d’Italia: Toscana, Sardegna e Veneto, quanto mai lontane come storia e tradizioni. Le avvicina tramite quel filo tanto caro alla grande artista sarda Maria Lai, che occupa un posto di primo piano nel panorama d’arte contemporanea mondiale».

La mostra è aperta fino al 28 ottobre nei giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30, il sabato e la domenica dalle 19 alle 21.

