I lavori anti-allagamenti  paralizzano il traffico: «Ma è un’opera fondamentale»  

Strade chiuse, parcheggi cancellati, viabilità stravolta. È un cantiere enorme, quello di via Santa Maria Goretti, nel rione pirrese di Santa Teresa, ed enormi sono anche i disagi patiti da residenti e commercianti, specialmente nelle ore di punta. Si lavora, ormai da mesi, alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio idrogeologico, con l’obiettivo di scongiurare nuovi allagamenti dopo i temporali. Un intervento importante e lungamente atteso, ma nello stesso tempo assai impattante sulle abitudini di chi in quella zona vive, lavora o semplicemente accompagna i figli a scuola. La media Dante, in particolare, è inglobata nel grande cantiere. «E se d’estate la situazione era tutto sommato tranquilla», riferisce Iso Saruis, residente nonché nonno di un’alunna, «da quando sono riprese le lezioni ogni mattina è il caos».

Disagi pesanti

Il blocco è di fronte all'Exmè, all'incrocio con via Sanna, dove spesso vanno in scena pericolose manovre di inversione a “U” da parte di automobilisti rimasti intrappolati di fronte a una vera e propria selva di transenne. La segnaletica provvisoria, contraddistinta dal colore giallo, invita i veicoli a svoltare a destra in via dell’Abbondanza e poi in via Generale Cantore per poter raggiungere la scuola e l’attiguo teatro Dante. Ancor più lungo il giro per tornare indietro in via Sanna: si sale fino a Barracca Manna. E per assicurarsi di essere localizzati, alcuni commercianti hanno affisso agli incroci indicazioni proprie. Nessuno, peraltro, mette in discussione l’utilità delle nuove opere, ma l’auspicio è che i disagi possano essere attenuati e, soprattutto, che i tempi previsti siano rispettati.

Due anni di lavori

«Il cantiere di via Santa Maria Goretti rientra nel più ampio progetto del collettore C70, opera da 8 milioni di euro, con una durata complessiva di due anni», ricorda l’assessore Yuri Marcialis (Mobilità e infrastrutturazione urbana): «Il cantiere è partito nel giugno 2024 da Terramaini e proseguirà oltre via Toti fino a collegarsi alla rete di via Tamburino Sardo». In via Santa Maria Goretti gli interventi andranno avanti fino a gennaio. «Siamo consapevoli dei disagi che un’opera di questa portata comporta, soprattutto in una zona densamente frequentata e con la presenza della scuola Dante. Per questo motivo si procede tratto dopo tratto, con avanzamento progressivo dei lavori, in modo da ridurre i disagi. Si tratta, però, di un intervento fondamentale per la sicurezza dei cittadini, perché consentirà di prevenire i rischi legati al dissesto idrogeologico».

Soluzioni da trovare con urgenza

Sulla stessa lunghezza d’onda la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca: «Siamo consapevoli che è un intervento importante, anche in vista dell'arrivo delle piogge invernali. Sia questo sia il collettore su via Italia interessano tutte le scuole, quindi le famiglie e gli studenti, ed è per questo che come patto educativo si avrà un incontro con il sindaco e gli assessori, durante il quale ci confronteremo per ipotizzare soluzioni per mettere in sicurezza gli ingressi delle scuole e garantire uno scorrimento più fluido del traffico. Confido nella conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile e auspico che si trovino soluzioni tecniche che tengano conto di tutte le esigenze».

