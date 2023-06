I “lavoretti” dei bimbi finanziano le cure dei cani abbandonati  

I bimbi della scuola di via Dei Nasturzi, uniti per aiutare gli animali. Si chiama "Solo per voi..." il progetto realizzato dalla scuola dell'infanzia per sensibilizzare i bambini, compresi anche quelli delle classi prime e quinte della scuola primaria, all’amore e al rispetto verso animali.

Tutto è partito dal racconto animato di albi illustrati su storie di cagnolini con lo scopo finale di aiutare la presidente della Bau Club Onlus Elena Pisu con la raccolta di cibo e di tutto ciò che poteva servire agli ospiti del centro adozione Tana di Bau a Sa Serrixedda.

«La commozione e l'intensità con cui i bimbi hanno vissuto il tutto è stato sorprendente» ha detto Elena Pisu, «è stato davvero molto emozionante». Poi i piccoli alunni hanno realizzato alcuni dipinti e vari oggetti (portachiavi, spille, souvenir) che sono stati esposti in una bancarella solidale dove anche i genitori hanno potuto partecipare, acquistando le opere realizzate dai figli e finanziando così cibo e cure per i cani ospiti del rifugio. Il progetto si è concluso con l'intervento finale di Elena Pisu che è stata intervistata dai bimbi delle classi quinte.

