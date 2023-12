Anche in Sardegna serve un “comparto unico”: non è accettabile che i dipendenti della Regione, a parità di mansioni, abbiano uno stipendio superiore a chi lavora per gli enti locali, in testa i Comuni. È la motivazione principale della protesta che, ieri, ha portato duemila persone nelle strade di Cagliari. In marcia anche molti sindaci.

a pagina 7