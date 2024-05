I lavoratori stagionali sono introvabili «Non vogliamo più essere sfruttati» 

La premessa è doverosa: se sei in cerca di occupazione e ti affidi agli annunci sul web, ti capiterà otto volte su dieci di trovare telefoni perennemente spenti o di aspettare risposte che non arriveranno. Fa parte dell’imprevedibile esistenza dei tanti lavoratori stagionali del turismo e di uno strano sistema che a un passo dall’inizio stagione vede tantissime attività alle prese con il completamento degli staff e altrettanti lavoratori a caccia di impiego. Il cortocircuito è evidente: domanda e offerta continuano a non incontrarsi. «Basta con questa storia che i giovani non hanno voglia di lavorare. Il problema è semplicissimo: sino a quando si pretenderà di sfruttarci gli organici resteranno incompleti»: parola di Alessio Acca, a caccia di un posto da cameriere ma non disposto a scendere a compromessi. «L’ho fatto per anni, ora basta».

Le offerte

Manca davvero pochissimo all’inizio delle stagione, eppure sembra non essere cambiato granché rispetto al mese scorso. Con le strutture ricettive ancora indietro e impreparate. Dal Nord al Sud dell’Isola le richieste sono identiche: occorrono commis di sala, addetti alle pulizie delle stanze e personale di sala, chef, aiuto cuochi e anche i bagnini non abbondano. Allora si torna al grido d’allarme che anticipa ogni estate: mancano lavoratori stagionali, e se il presente è già difficile il futuro è destinato a diventarlo anche di più. Da qui al 2027 si avranno circa 90mila professionisti del settore in meno: a dirlo è uno studio Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. Una proiezione neanche troppo lontana che stringe più forte il nodo e racconta di un meccanismo inceppato alla base.

Gli stagionali

Nella miriade di offerte e domande destinate a non incontrarsi, ci sono punti di vista differenti. Come quello di Alessio di Cuglieri, 41 anni, stagionale da quando di anni ne aveva diciotto. «Ho fatto la più classica delle gavette, passando dalla cucina al bar e finendo in sala», racconta. «Per anni non ho badato a orari. Ho chiuso un occhio sulle condizioni degli alloggi offerti, degli straordinari non pagati come dovuto e su turni dilatati sino a sedici ore senza sosta. Poi si arriva a un punto in cui le forze diminuiscono e ti ritrovi con una preparazione tale da non accettare più di essere calpestato, così inizi a pretendere che i tuoi diritti vengano rispettati». Lui li ha messi nero su bianco nel post pubblicato nella pagina “Lavoratori stagionali del turismo Sardegna”: «Attenzione! Cerco lavoro come cameriere, unico turni di otto ore con contratto regolare, giorno libero con 1800 euro netti senza Tfr, tredicesima e quattordicesima spalmata nelle mensilità. Astenersi titolari manipolatori». Una sorta di apparente provocazione: «Siamo così abituati ad accettare condizioni irregolari che ciò che chiedo sembra quasi assurdo. In realtà pretendo ciò che mi spetta, tenendo conto della mia formazione».

I titolari

Dall’altra parte ci sono i titolari e gestori di ristoranti, alberghi e di tutto ciò che rientra nella categoria dell’ospitalità. «Sicuramente c’è una forte carenza di personale formato, e non è sicuramente una novità», osserva Nicola Palomba, titolare dell’hotel Costa dei fiori a Santa Margherita di Pula e per anni vicepresidente di Confindustria Sardegna Meridionale. «Penso che le situazioni di sfruttamento esistano ma sono contrario alle generalizzazioni. Comunque penso che la soluzione sia investire sulla formazione con un grande progetto e percorsi di accreditamento interni, che rendano chi oggi non ha un’adeguata qualifica divenire appetibile, supportati da finanziamenti regionali appositi e da una maggior attenzione alla liberalizzazione delle licenze che davanti a un mercato saturo spesso danneggia i vecchi e fa male anche ai nuovi».

Nella costa Nord orientale c’è Stefano Gatto, da 25 anni nel settore e che dice di aver faticato parecchio a trovare cuoco e aiuto cuoco: «Un problema che va avanti da anni, accentuato dalla pandemia che ha spinto tanti giovani a cercare altre tipologie di occupazione e dal reddito di cittadinanza che ha fatto solo disastri», commenta prima di raccontare la novità: «Ho fatto installare un timbra cartellino per i dipendenti, niente spezzati, 5 ore per i part-time e massimo 8 per i full-time. In caso di straordinario è tutto pagato e registrato». Poi spezza una lancia in difesa della categoria: «Si parla sempre e solo di stagionali, dimenticandosi delle difficoltà enormi dei datori di lavoro con piccole imprese».

