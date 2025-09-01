I lavoratori scendono in piazza contro Trump 

Washington. Per questo Labor Day, l’amministrazione di Donald Trump ha appeso un enorme striscione all’esterno del Dipartimento del lavoro con il suo ritratto e le parole «American Workers First» («Prima i lavoratori americani»). Ma, mentre lui trascorre il ponte festivo giocando a golf e attaccando sui social Big Pharma sui vaccini anti Covid, l’America dei lavoratori scende in piazza in tutto il Paese contro di lui e i suoi amici Paperoni, sotto lo slogan «Workers Over Billionaires». Una parola d’ordine che riecheggia quella che ripete il senatore socialista Bernie Sanders: «Fighting Oligarchy», combattere l’oligarchia.

Dopo la vasta mobilitazione “No Kings” di giugno, i manifestanti anti Trump sono tornati nelle strade con cortei e raduni incentrati sui lavoratori e sull’iniqua distribuzione della ricchezza, per denunciare quell’1% di miliardari che sta allargando sempre più il divario economico con il resto dei cittadini. Oltre mille gli eventi programmati in tutti i 50 Stati e nelle principali città americane, dalla capitale a New York, da Chicago a Los Angeles e San Francisco. Le proteste sono state organizzate dall’Afl-Cio, la più grande federazione sindacale Usa, insieme a decine di altri gruppi come Public Citizen, Democracy Forward, Patriotic Millionaires, Bargaining for the Common Good, National Education Association, Indivisible, Working Families Party, MoveOn, American Federation of Teachers, May Day Strong. Un arcipelago di sigle che punta sulla «resistenza» a Trump. Migliaia di lavoratori della ristorazione hanno deciso di protestare davanti alla Trump Tower di New York allestendo un «ristorante in strada» e servendo tacos per simboleggiare l’acronimo derisorio Taco, ossia Trump Always Chickens Out («Trump fa sempre marcia indietro»).

