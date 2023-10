I lavoratori Reis “riaprono” i bagni pubblici 

Non solo contributi economici, i beneficiari del reddito di inclusione sociale di Selargius in cambio dovranno svolgere un servizio di pubblica utilità: vigilanza nei parchi cittadini e nelle piazze, con i bagni pubblici che finalmente verranno riaperti, e assistenza all’attraversamento pedonale fuori dalle scuole. Lavori socialmente utili a fronte di un rimborso mensile - per sei mesi - che sarà calcolato in base al reddito e ai componenti del nucleo familiare.

La delibera

La decisione è contenuta in una recente delibera approvata dall’esecutivo comunale, portata in Giunta dall’assessore alle Politiche sociali Sandro Porqueddu. «Si tratta di progetti importanti per la collettività, oltre che per i beneficiari ai quali viene offerta un’opportunità lavorativa anche se per pochi mesi», sottolinea Porqueddu. «Al di là della mera assistenza che il Reis prevede, anche perché spesso si tratta di persone che possono lavorare e dare il loro contributo per migliorare la città dove vivono». La selezione fra i novanta beneficiari è già iniziata, con le assistenti associali del Comune alle prese con la verifica di competenze e curriculum di ciascuno con tanto di colloqui individuali. «Dovranno verificare chi è idoneo e quindi in grado di lavorare, e quale mansione può svolgere ognuno di loro», spiega l’assessore.

La mappa

Sono nove in tutto le aree pubbliche decise dal Comune dove è prevista la vigilanza: da piazza San Marco a piazza Si ‘e Boi, fino a piazza Giovanni XXIII. Stesso servizio anche nei parchi Brigata Sassari, San Lussorio, Lineare, quello di Su Planu, nell’area cani di via Machiavelli e in via Campi Elisi. Fra le mansioni c’è anche il presidio davanti alle scuole cittadine, e - come viene precisato nella delibera - «ogni altro servizio di pubblica utilità venisse individuato in corso d’opera».

I bagni riaperti

Non solo: alcuni destinatari del Reis - come annunciato di recente in Consiglio comunale - si occuperanno della gestione dei bagni pubblici chiusi da tempo in piazza Sì ‘e Boi e nel parco Lineare. «Finalmente», commenta la consigliera di minoranza Francesca Olla, del gruppo Selargius cambia, «è da anni che chiedo l’apertura dei servizi igienici nei parchi comunali, un’esigenza che tanti cittadini segnalano quotidianamente. Ora l’auspicio è che venga data continuità all’iniziativa o comunque si programmi una soluzione che garantisca l’apertura anche in futuro, e non che i bagni vengano richiusi dopo i sei mesi del progetto legato al Reis».