I lavoratori Enel oggi scendono in piazza 

Oggi si ferma il settore elettrico, con 1500 lavoratori di Enel in Sardegna, per lo sciopero nazionale indetto da Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. I lavoratori manifesteranno a Cagliari a partire dalle 9, davanti alla sede in piazza Amendola e, alle 13, una delegazione andrà dal prefetto. In concomitanza, altri due presìdi si svolgeranno a Sassari (via Carlo Felice 35) e Olbia (viale Aldo Moro 51).

«Non è accettabile il tentativo di Enel di esternalizzare attività strategiche e tagliare gli investimenti per la transizione energetica mettendo a rischio i lavoratori diretti e degli appalti», spiegano i segretari regionali Francesco Garau (Filctem), Gianrico Cuboni (Flaei) e Pierluigi Loi (Uiltec), sottolineando che «al centro della protesta c’è il tentativo di disimpegno da parte di Enel verso le attuali concessioni, nella distribuzione, nella produzione termoelettrica, idroelettrica e geotermica».

Le motivazioni dello sciopero nazionale sono ancora più forti in Sardegna, «dove la questione energetica è del tutto insoluta e le scelte di un’azienda come Enel rischiano di ripercuotersi negativamente su tutto il sistema». Fra le rivendicazioni, la necessità «di dare una prospettiva alla fase di decarbonizzazione, in vista della chiusura delle centrali termoelettriche, dove l’occupazione va preservata con nuove iniziative industriali».

«Il Gruppo Enel rappresenta un patrimonio per l’intera collettività», dicono i sindacati, «andremo fino in fondo in una battaglia che ha l’obiettivo di tutelare quel patrimonio costruito in oltre 60 anni di attività con il contributo di migliaia di lavoratrici e lavoratori».

