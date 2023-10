«I lavoratori devono partecipare alla vita delle imprese» 

Una proposta di legge di iniziativa popolare per far partecipare i lavoratori alla vita delle imprese. A sostenerla è la Cisl, che sotto lo slogan “La Partecipazione è la soluzione” oggi e domani, contemporaneamente in tutto il territorio nazionale, torna in piazza per promuoverla e raccogliere le 50mila firme necessarie – entro novembre – per portarla all’attenzione del Parlamento. In Sardegna ne bastano 22mila.

«Gli incontri hanno l’obiettivo di parlare con i cittadini della partecipazione dei lavoratori nelle aziende, ma vogliamo anche porre l’attenzione sul documento presentato dalla Cisl che promuove un lavoro a misura di persona, che mette insieme contrattazione, istruzione e della partecipazione dei lavoratori», spiega Gavino Carta, segretario generale Cisl Sardegna.

La legge vuole promuovere la partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori all’attività d’impresa. In particolare riguarda il settore privato e le aziende di medie dimensioni, ma l’obiettivo è arrivare a estenderla anche alle piccole imprese e alla pubblica amministrazione.

«I banchetti si possono trovare a Cagliari, Olbia, Sanluri, Nuoro, Villagrande, Oristano, Sassari e Carbonia», ricorda Carta, «in Sardegna con la raccolta firme siamo già a buon punto, perché abbiamo giocato d’anticipo e siamo al 70% di quelle richieste, ma non basta servono ancora altre adesioni per presentarla».

