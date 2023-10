I lavoratori del Lirico suonano in borghese «È la nostra protesta» 

«Come forma di protesta, la nostra orchestra si esibirà in borghese, senza il vestiario classico che la Direzione non è ancora riuscita a fornire a tutti i professori», così i lavoratori del Teatro Lirico hanno accolto ieri sera il pubblico per lo spettacolo, dopo aver diffuso all’ingresso dei volantini sulla vertenza in corso.

A fermare lo stato di agitazione non è servita neanche la convocazione per martedì pomeriggio, da parte del sovrintendente Nicola Colabianchi, di un nuovo tavolo di trattativa. «Ci aspettiamo di avere dei riscontri positivi e che il sovrintendente dia seguito agli impegni assunti dal sindaco Paolo Truzzu, nonché presidente della fondazione. Quindi l’uscita dei bandi per i concorsi interni, con la valorizzazione della carica di servizio», spiega Antonello Marongiu, segretario regionale della Cgil. «Inoltre occorre un programma anche per l’uscita dei nuovi concorsi per le altre 22 persone da stabilizzare e da assumere. Noi ci aspettiamo che buona parte dei precari riescano ad avere un contratto stabile. Devono essere assunte 44 persone, 22 interni e altri 22 con un concorso aperto anche all’esterno, ma che avrà come titoli preferenziali l’anzianità di servizio».

All’ingresso del Teatro sono stati consegnati al pubblico i volantini con le motivazioni dello stato di agitazione. «La forma di protesta, prima di essere convocati martedì prossimo e proseguire il tavolo di trattativa, è stata quella di suonare vestiti con abiti civili e consegnare un volantino al pubblico che spiega la nostra situazione», dice dichiara Riccardo Porcu, Rsu Cgil. «Da parte nostra c’è un’apertura nei confronti dell’azienda, le nostre priorità sono: i concorsi, il perimetro occupazionale e quindi il precariato storico, e questo si può ottenere solo con un dialogo costruttivo». Un messaggio forte di aiuto e supporto per la città di Cagliari. «Vogliamo portare a conoscenza le tematiche che da tempo non trovano risoluzioni. Speriamo di avere al nostro fianco la città, il pubblico è il cuore pulsante del Teatro». Le sigle territoriali e regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials, Usb, LiberSind, proseguono le attività a tutela dei lavoratori per mettere un punto alla vertenza Lirico.

«Dobbiamo definire entro novembre l’ulteriore dotazione funzionale, ovvero un ulteriore 15% di personale che deve essere assunto anche a tempo determinato sulla base dell’effettivo utilizzo nel corso degli ultimi tre anni», conclude Marongiu, «perché chi non trova spazio nei concorsi rischia di non poter più lavorare, magari dopo 20 anni di servizio».

