«I lavoratori da mesi senza stipendio»  

I lavoratori della Comunità alloggio per anziani di Siliqua da circa quattro mesiattendono di ricevere lo stipendio. La gestione della struttura di via Carducci è stata affidata, dal 1° giugno 2022, alle società cooperative Magi e EsseQuadro, con sede in Sicilia. Attualmente risultano impiegati dodici lavoratori, con diverse mansioni, e sono ospitati altrettanti anziani.

Il contenzioso

Per la lunga attesa, dovuta all’emissione dei pagamenti delle mensilità, si sono attivati i rappresentanti di due sigle sindacali: «Fin da subito sono emerse criticità, ragion per cui è stato necessario l’intervento dei nostri legali per il recupero delle competenze dei lavoratori – affermano Andrea Lai e Marco Ferro, rispettivamente segretario regionale e funzionario della UilTucs Sardegna - Solo al fronte di un accordo sindacale siamo riusciti a recuperare le somme dovute, ma non appena è stata completata l’erogazione delle cifre concordate si sono ripresentati i ritardi nei pagamenti».

Ad oggi, secondo i calcoli dei rappresentanti sindacali, i lavoratori devono percepire ancora gli stipendi di novembre, dicembre 2023, tredicesima e gennaio 2024, lo stipendio di ottobre è stato pagato due giorni fa.

La denuncia

Per Eugenio Meloni, Segretario funzioni pubbliche Cgil di Cagliari, la situazione sembrerebbe ripetersi: «La precedente vicenda era stata risolta con un accordo di conciliazione, nel mese di marzo del 2023, che aveva portato al pagamento degli arretrati delle mensilità da ottobre 2022 a gennaio 2023. Dalla fine del 2023 si sono manifestati gli stessi atteggiamenti incomprensibili – Meloni aggiunge -Tale situazione è insostenibile per le lavoratrici e i lavoratori che basano la propria vita sulla retribuzione mensile. il tempestivo pagamento degli stipendi è essenziale per il loro benessere, i ritardi prolungati hanno causato notevoli difficoltà finanziarie e situazioni di stress emotivo, tale da portare alle dimissioni di qualche lavoratore».

Fatto, quest’ultimo, confermato anche dai rappresentanti Uil, che dichiarano: «Due lavoratori, che operavano per la struttura da diversi anni, hanno presentato le dimissioni per giusta causa poiché era ormai diventato impossibile sostenere le proprie famiglie. Fortunatamente oggi, grazie alla loro grande professionalità, si stanno reimpiegando facilmente».

Il Comune

Nel lungo periodo di gestione ci sono state diverse interlocuzioni, con gli amministratori delle Società, per cercare di risolvere la situazione, e con l’amministrazione comunale, titolare della struttura. «L’Ente sta provvedendo su tutti gli aspetti di sua competenza – dichiara la sindaca di Siliqua, Francesca Atzori – Naturalmente esprimo la massima solidarietà e vicinanza verso i lavoratori che stanno comunque assistendo gli ospiti della struttura, nonostante non percepiscano regolarmente lo stipendio».

Dai gestori della casa di riposo, ripetutamente contattati, nessuna replica.

RIPRODUZIONE RISERVATA