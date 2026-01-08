VaiOnline
09 gennaio 2026 alle 00:10

I Lakers battuti a casa di Wemby 

I San Antonio Spurs hanno sconfitto i Los Angeles Lakers (107-91) in un turno dell'Nba segnato dal clamoroso passaggio di Trae Young da Atlanta a Washington. I Lakers erano senza Reaves en James, quest'ultimo a riposo per gestire il dolore al piede sinistro (osteoartrite) e la sciatica alla gamba destra. In difficoltà dalla lunga distanza (4 su 25), i texani hanno fatto affidamento sull'energia di Johnson (27 punti) contro un fortissimo Doncic (38 punti, 10 rimbalzi, 10 assist). San Antonio rimane seconda a Ovest (26 vittorie-11 sconfitte).

Gli Oklahoma City Thunder, nonostante un vantaggio di 20 punti nel secondo quarto, hanno sfiorato la sconfitta con gli Utah Jazz, ma alla fine hanno strappato una vittoria (129-125) ai supplementari. Gilgeous-Alexander ha impedito alla sua squadra di subire la terza sconfitta consecutiva forzando i supplementari con un tiro dalla media distanza, chiudendo con 46 punti, 6 rimbalzi e 6 assist.

E' la fine di un'era ad Atlanta con lo scambio, del playmaker All-Star Young a Washington in cambio di McCollum e Kispert. Il 27enne playmaker, quattro volte All-Star, era agli Hawks nel 2018. Formidabile palleggiatore e preciso da oltre l'arco, Young ha guidato la lega negli assist la scorsa stagione.

