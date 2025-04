I ladruncoli si pentono e restituiscono i rosari portati via dalle tombe 

Ladri pentiti al cimitero comunale in via Marconi. Dopo che nei giorni scorsi erano sparite decine di rosari, alcuni anche molto antichi, lasciati nelle tombe dai parenti dei defunti, ieri il personale dal camposanto ha trovato una sorpresa inaspettata. Davanti all’ingresso principale, era stata lasciata una busta contenete parte di quei rosari rubati.

«È stata davvero una cosa inaspettata» dice il direttore del cimitero Ignazio Mura, «non avremmo mai creduto che potessero riportarli. Invitiamo i parenti che nei giorni scorsi non avevano più trovato i rosari lasciati sui loculi di recarsi negli uffici per verificare se sono tra quelli restituiti».

Evidentemente i ladri si sono pentiti. Presi dal rimorso e non sapendo come fare per non farsi comunque scoprire, hanno deciso di lasciare la busta in modo del tutto anonimo.

Purtroppo lo stesso non succede con i fiori che ogni giorno spariscono dalle tombe per essere rivenduti o per essere spostati.

È della settimana scorsa poi il furto più grave avvenuto in cimitero: i ladri dopo avere scavalcato il cancello e rubato una motosega, un decespugliatore e attrezzatura per il giardinaggio, hanno poi aperto la cassaforte trovando però all’interno solo le ceneri di alcuni defunti in attesa di essere trasferite nei loculi appositi.Prima ancora erano stati rubati anche i pulsanti degli sciacquoni dei water. Per questo il vice sindaco Tore Sanna aveva annunciato imminenti azioni per prevenire altri raid, dalle telecamere alle grate alle finestre.

