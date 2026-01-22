I ladri tornano in azione nella chiesa del paese 

A Villaperuccio i ladri tornano in azione. Ancora una volta, la quarta per l’esattezza, hanno preso di mira la parrocchia della Beata Vergine del Rosario. Hanno forzato il cancello che conduce alla casa parrocchiale ma stavolta non sono riusciti a portare a termine perché il sacerdote, don Diego Cerniglia, ha fatto montare delle grate in ferro che proteggono gli ingressi secondari.

Il tentativo di furto è accaduto tra l’una e le sei del mattino di ieri, quando una persona che vive nei pressi della parrocchia, mentre si recava al lavoro, ha notato il cancello della casa parrocchiale completamente spalancato. Da subito è quindi partito l'allarme. Anche il parroco appena appena è stato avvisato è arrivato in paese e ha immediatamente verificato che dal luogo sacro non fosse sparito nulla.

Il primo furto in chiesa, quandoerano stati portati via 2.400 euro circa, risale all'ultima settimana di ottobre. Alcuni giorni dopo, i ladri avevano cercato di reintrodursi nella parrocchia, cercando di forzare anche la cassaforte, che peraltro non contiene oggetti di valore né denaro. In quell'occasione gli abitanti di Villaperuccio, si erano organizzati con spranghe e bastoni per scovare i ladri che però erano riusciti a fuggire dalla Chiesa appena in tempo. «Voglio ringraziare tutti coloro che, con la propria generosità, hanno contribuito con le proprie offerte d hanno collaborato fisicamente nel fare realizzare le grate in ferro – ha detto il sacerdote – e nel fare installare un impianto di videosorveglianza efficiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA