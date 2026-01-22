VaiOnline
Villaperuccio.
23 gennaio 2026 alle 00:12

I ladri tornano in azione nella chiesa del paese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Villaperuccio i ladri tornano in azione. Ancora una volta, la quarta per l’esattezza, hanno preso di mira la parrocchia della Beata Vergine del Rosario. Hanno forzato il cancello che conduce alla casa parrocchiale ma stavolta non sono riusciti a portare a termine perché il sacerdote, don Diego Cerniglia, ha fatto montare delle grate in ferro che proteggono gli ingressi secondari.

Il tentativo di furto è accaduto tra l’una e le sei del mattino di ieri, quando una persona che vive nei pressi della parrocchia, mentre si recava al lavoro, ha notato il cancello della casa parrocchiale completamente spalancato. Da subito è quindi partito l'allarme. Anche il parroco appena appena è stato avvisato è arrivato in paese e ha immediatamente verificato che dal luogo sacro non fosse sparito nulla.

Il primo furto in chiesa, quandoerano stati portati via 2.400 euro circa, risale all'ultima settimana di ottobre. Alcuni giorni dopo, i ladri avevano cercato di reintrodursi nella parrocchia, cercando di forzare anche la cassaforte, che peraltro non contiene oggetti di valore né denaro. In quell'occasione gli abitanti di Villaperuccio, si erano organizzati con spranghe e bastoni per scovare i ladri che però erano riusciti a fuggire dalla Chiesa appena in tempo. «Voglio ringraziare tutti coloro che, con la propria generosità, hanno contribuito con le proprie offerte d hanno collaborato fisicamente nel fare realizzare le grate in ferro – ha detto il sacerdote – e nel fare installare un impianto di videosorveglianza efficiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia