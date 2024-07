I ladri saccheggiano le auto dei bagnanti 

Dai carabinieri è arrivato in costume da bagno, l’indumento rimasto dopo l’ultimo regalo della Sardegna. L’immagine del turista che va in caserma, seminudo, per denunciare il furto (con scasso) subito mentre faceva felice il bagno, sta diventando una pessima cartolina di Olbia e della Gallura. La Procura di Tempio ha iniziato a ricevere esposti alla fine di aprile ed è un disastro in termini di sicurezza “percepita”. Olbia e, più in generale, la costa gallurese, sono in balia di bande che battono i grandi parcheggi, le aree di sosta nei retro spiaggia e le località balneari, per sfasciare e “ripulire” le auto. Il “grand tour” dei ladri parte dalla foce del Coghinas, a Badesi e arriva a Capo Coda Cavallo, San Teodoro, e Budoni. Le forze dell’ordine hanno verificato, del tutto impotenti, la presenza delle stesse auto fortemente “sospette” in diverse località nella stessa giornata. E dove passano le auto monitorate ci sono vetri spaccati, sportelli forzati e turisti in mutande. Nelle ultime settimane sono stati rubati valigie, portatili, biciclette, telecamere e altri dispositivi elettronici, insieme a documenti e carte di imbarco. A Olbia i raid sono frequenti a Pittulongu, Murta Maria, il grande parcheggio del molo Brin e le vie del centro storico.

I soliti noti

I carabinieri e il personale dei commissariati di Olbia e Porto Cervo hanno dato alla Procura di Tempio elementi a iosa. I colpi sono firmati, iperattivi sono alcuni pregiudicati olbiesi e soggetti di origine slava. Già arrestati più volte e trovati in possesso di arnesi da scasso, persone che godono della quasi totale impunità. Tra archiviazioni per la “particolare tenuità del fatto” e riforma Cartabia (estinzione del reato se la vittima, magari di Berlino o Stoccolma, non si presenta dal giudice), per i ladri è una festa. Ma per chi ritorna dalla spiaggia, o sta trascorrendo l’ultimo giorno di vacanza a Olbia, e si trova senza valigie, documenti e soldi, di tenue non c’è proprio nulla. I furti stanno alimentando un fiorente mercato di biciclette rubate, a Olbia la caccia alle due ruote (anche da 10mila euro) dei turisti è uno sport molto praticato.

Spedizionieri di bici

I carabinieri hanno trovato anche i depositi delle bici rubate d’estate. Dice il comandante della polizia locale di Olbia, Giovanni Mannoni: «Cerchiamo di aiutare in tutti i modi le vittime, spesso le persone non denunciano neanche. I turisti pagano i corrieri per potere riavere indietro la refurtiva che riusciamo a recuperare. Anche le valigie con i vestiti lasciate in aperta campagna o le biciclette». Gallura, paradiso delle vacanze e dei ladri.

