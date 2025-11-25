I ladri rubano una gomma «Troppi furti» 

Ancora ladri in azione nel centro di Sestu. Colpito questa volta il piazzale Campioni d’Italia, dove i malviventi non si sono fatti problemi a rubare la ruota di una vecchia auto, una Suzuki Wagon R. Per la proprietaria, che si stava recando al lavoro, una bruttissima sorpresa. Nelle stesse ore è stata rubata una Fiat Panda dai parcheggi della Corte del Sole. Nuovi episodi di microcriminalità che si aggiungono all’elenco dopo quelli delle ultime settimane. Diverse auto vandalizzate, un'altra rubata, e infine questi casi. Nel pieno centro e non solo. Casi diversi dunque, probabilmente con diverse motivazioni. Se i vandalismi possono essere dovuti a uno stupido divertimento, i furti servono probabilmente per smontare le auto e vendere i pezzi sottocosto al sempre florido mercato nero. Come accadrà anche nel caso dello pneumatico. I cittadini chiedono più telecamere nel piazzale, frequentato durante il giorno anche da bambini.

RIPRODUZIONE RISERVATA