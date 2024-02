I ladri rubano un generatore dalla Prociv 

Ennesimo raid nella sede della Prociv Arci in via Brigata Sassari. Questa volta i ladri sembrano essere andati a colpo sicuro. Senza fare troppa confusione hanno soltanto divelto il lucchetto e portato via il generatore elettrico. Nient’altro: come se appunto sapessero bene dove e cosa andare a prendere. Un colpo mirato.

I soci dell’associazione di Protezione civile, una volta visto cosa era successo, sono andati a fare la denuncia alla Polizia che ha subito avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili.

È da anni che l’associazione è nel mirino di vandali e balordi. Qualche tempo fa erano stati distrutti tutti i mezzi utilizzati per il servizio dei volontari, compresa un’ambulanza e prima ancora era stato portato via il furgone utilizzato per i soccorsi poi ritrovato distrutto dalle fiamme. In un’altra occasione erano state rubate anche le pompe e incendiata un’auto. Oltre alle incursioni negli uffici ormai all’ordine del giorno.

La zona che ospita la sede della Prociv, che proprio in questi giorni sta avviando il trasloco, è molto isolata. Confina infatti con le ex Fornaci Picci da tempo trasformate in un letamaio a cielo aperto e dove bazzicano balordi e senzatetto. Basti pensare che di fronte al cancello che divide lo spazio dell’associazione da quello delle Fornaci ci sono anche una betoniera e un’auto incenerita oltre che montagne di macerie e di rifiuti di ogni tipo.

RIPRODUZIONE RISERVATA