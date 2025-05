I ladri rubano 7 chilometri di cavi, lottizzazioni al buio 

Questa volta i topi non c’entrano. Non sono i responsabili del buio pesto che ha avvolto le lottizzazioni di Salmagi e Terra Mala, lungo la litoranea, rosicchiando i fili.Tutta colpa invece di qualcuno che, durante la notte, ha aperto i pozzetti e portato via i cavi in rame dell’illuminazione pubblica lasciando al buio centinaia di residenti.

A fare l’amara scoperta sono stati gli operai della Engie, la ditta che si occupa della gestione e manutenzione di tutti gli impianti del centro e del litorale, allertati dai residenti che avevano segnalato come tutti i lampioni fossero spenti. Da qui il sopralluogo dei tecnici a cui è bastato poco per notare i pozzetti aperti. E non si sta parlando di un danno di poco conto, ma di settemila metri di cavi rubati in un paio di giorni nelle vie Dei Cedri, Delle Robinie, Arrizzolu Saliu, Dei Pioppi e strade limitrofe.

«Cercheremo di ripristinare l’illuminazione al più presto» assicura Engie, «purtroppo si tratta di un danno molto ingente che adesso andremo a quantificare». Per cercare di evitare che si ripetano episodi del genere, «cercheremo di mettere un sistema di telecamere e nel frattempo lanciamo un appello agli abitanti della zona, se qualcuno ha le telecamere fuori casa e potesse fornirci le immagini per cercare di capire chi possa avare compiuto il furto». E non è nemmeno la prima volta che succede, anche se non in modo così grave. Anche tre mesi fa, lungo il litorale, erano stati aperti i pozzetti e rubati i cavi. Sia quella volta che in questa occasione l’Engie ha ovviamente presentato una denuncia.

Chi possa essere stato, almeno per ora, non si sa, ma di certo non si tratta di persone inesperte ma di qualcuno che sapeva bene cosa andava a cercare. D’altronde i furti di cavi di rame non sono una novità nemmeno nel centro della città, basti pensare alla devastazione dell’ex asilo nido di via Boito dove erano stati sradicati in tutte le stanze e da tutti gli impianti.

Qualche tempo fa a rimanere completamente al buio erano state invece le strade del quartiere di Santo Stefano. In quell’occasione però a creare problemi erano stati davvero i topi che avevano rosicchiato i cavi e lasciato intere strade avvolte nell’oscurità con buona pace dei residenti che non riuscivano nemmeno a infilare la chiave nella porta di casa.

Il quartiere di Santo Stefano, così come altre zone della città, è spesso terreno fertile per enormi ratti, attirati non solo dalle discariche e dai rifiuti che spuntano ovunque, ma anche da cantieri che vengono aperti senza rispettare le regole, che prevedono appunto, prima del via ai lavori, di portare avanti interventi di derattizzazione da ripetere a cadenza regolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA