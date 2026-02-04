VaiOnline
Carbonia.
05 febbraio 2026 alle 00:33

I ladri prendono di mira il cimitero 

Saccheggiata l’attrezzatura che la Somica usa per tutte le manutenzioni 

Nel mirino dei malviventi, che agiscono anche sotto la pioggia, non solo case ed esercizi commerciali. Neppure dieci giorni ininterrotti di maltempo, infatti, hanno fermato i ladri e l’ultimo episodio la notte scorsa nel camposanto di Medadeddu.

Il colpo

I ladri hanno messo in atto un raid pianificato e sono riusciti con relativa facilità a fare man bassa di attrezzi e macchinari da lavoro. Il danno è di svariate migliaia di euro, più i disagi connessi perché la Somica (la società municipale che gestisce i cimiteri) dovrà urgentemente acquistare gli attrezzi rubati per continuare a garantire i servizi che con essi venivano svolti. I ladri, infatti, sono riusciti a portarsi via alcuni decespugliatori più altri attrezzi. Hanno agito nella notte fra martedì e ieri, forse senza particolare difficoltà. Certo non ne hanno avuto per entrare qualora abbiano scelto un punto ben preciso: da 40 anni infatti parte dello storico muro di cinta alla sinistra dell’ingresso è collassato anche davanti a un terrapieno talmente alto che non è certo il dislivello di un metro di terreno e il muraglione a rappresentare un problema. Anche altri punti sono abbastanza agevoli, ma questo è proprio quasi un “invito”. Poi però il ladro deve avere armeggiato con attrezzi da scasso per accedere nel locale in cui i dipendenti Somica ripongono le attrezzature usate per la manutenzione del cimitero.

La denuncia

Ad accorgersi del furto sono stati ieri mattina gli operai e alla dirigenza non è rimasto che presentare denuncia in caserma. I carabinieri hanno avviato le indagini che potrebbero essere agevolate dalla presenza di impianto di video sorveglianza. «Non è la prima volta che il cimitero subisce attacchi di questo genere – afferma il nuovo amministratore della Somica Simone Rivano – è allo studio e al varo d’intesa con l’amministrazione un pacchetto di misure integrate tese al rafforzamento dei sistemi di controllo e anche di prevenzione, come nel caso delle strutture cimiteriali». Una pianificazione che potrebbe portare ad esempio ad eliminare i punti in cui l’accesso è molto facilitato. Ma il furto di ieri notte non è episodio isolato: i ladri sono tornati in azione da un mesetto nelle case e negli esercizi commerciali. Nelle feste natalizie preso di mira un ristorante in via Satta e una settimana fa idem con il ristorante “Centrale 38” in via Fosse Ardeatine) anche in quel caso nel corso di una notte di maltempo.

