I ladri perdono il bottino in strada  

A caccia di bionde hanno forzato la saracinesca del bar e sono scappati con decine di pacchetti di sigarette. Il furto è stato messo a segno al bar Migali di Girasole affacciato su piazza Sant’Antioco. Durante la fuga i responsabili del furto hanno perso per strada una notevole quantità di pacchetti di sigarette, individuati tra via Nazionale e piazza Venezia.

Ogni movimento è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona e che sono già al vaglio dei carabinieri della stazione di Tortolì. Potrebbero aver ripreso bene gli autori del furto e se così fosse gli stessi rischiano di avere le ore contate.

Il fatto

Nella notte tra domenica e ieri alcuni individui, due o forse tre uomini, hanno fatto irruzione nel bar di Pietro Migali, punto di ritrovo quotidiano di un buon numero di clienti. Per entrare all’interno hanno forzato la porta d’ingresso. Una volta completata la prima operazione si sono trovati davanti a una sala vuota in cui poter frugare, lontano da occhi indiscreti. Hanno preso d’assalto il pensile delle sigarette e svaligiato la cassa dove erano contenute alcune decine di euro di monete. Una somma irrisoria, al contrario del tabacco rubato il cui valore, stando a una prima stima, si aggirerebbe oltre i mille euro. Poi i ladri sono fuggiti, ma nel tragitto imboccato hanno perso diversi pacchetti di sigarette rivelando di fatto quale percorso avevano scelto per la fuga.

La condanna

A fare l’amara scoperta, ieri mattina, è stato il proprietario, che ha trovato il locale a soqquadro. A Migali non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri. Esprime rammarico per quanto avvenuto il sindaco di Girasole, Lodovico Piras, 41 anni: «Condanniamo il gesto. Dispiace che la serenità della nostra comunità venga macchiata da questi atti. Esprimiamo totale solidarietà e vicinanza a Pietro Migali, instancabile lavoratore».

RIPRODUZIONE RISERVATA