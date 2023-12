«I ladri hanno svuotato l’edicola» 

«Sono molto colpita, non me l’aspettavo, da quando gestisco l’edicola non è mai successo nulla. Prima di Natale proprio non ci voleva». Katia Orrù, 47enne di Siliqua, gestisce l’edicola di corso Repubblica presa di mira dai ladri che poco prima hanno svaligiato anche un’abitazione. Due colpi in poche ore.

La cronaca

La prima effrazione è avvenuta nella casa di via Vittorio Emanuele II, dove abitualmente risiede una donna del paese. I ladri, sicuri di trovare l’appartamento vuoto, dopo aver sfondato la porta d’ingresso hanno fatto irruzione mettendo a soqquadro le camere, sicuramente in cerca di oggetti preziosi e di denaro. Nell’abitazione non erano custoditi oggetti di valore e la proprietaria da alcuni giorni era a Cagliari ospite della figlia. Dopo aver rovistato dappertutto, i malviventi, rimasti a bocca asciutta, sono fuggiti. Solo nel tardo pomeriggio la dirimpettaia si è accorta della porta socchiusa e, credendo che fosse rientrata la vicina, si è presentata alla porta, trovandola sfondata. Immediata la chiamata ai carabinieri, di lì a poco, hanno inviato una pattuglia del Nucleo radiomobile del Comando di Iglesias.

Il secondo blitz

Solo poche ore più tardi nel centralissimo corso Repubblica, il colpo nell’edicola del paese. «La scoperta è avvenuta intorno alle 4,50 del mattino, durante la consegna dei giornali – racconta Orrù –. L’addetto alla consegna ha trovato la serranda sollevata e mi ha subito avvertita». Da qui la nuova richiesta al 112 e l’intervento della Radiomobile: i ladri erano scomparsi da un pezzo, lasciando però diverse tracce. «Davanti all’edicola e lungo la strada per diverse decine di metri, sono rimaste caramelle e altri oggetti che i ladri stavano portando via».

Il bottino

Oltre al fondo cassa, lasciato per pagare i fornitori, i ladri hanno portato via numerose confezioni di profumi, tutti i biglietti “Gratta e vinci” e della Lotteria Italia, interi pacchi di caramelle e diverse confezioni regalo. «Devo ancora completare l’inventario, per capire quanto mi è stato portato via, ma da una prima stima posso affermare che il valore sia superiore ai 3mila euro», spiega l’edicolante. Le indagini dei carabinieri della stazione locale, partite immediatamente, potrebbero, a breve, portare alla soluzione dei casi.

