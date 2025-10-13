I ladri hanno sbagliato giorno 

Le indagini sul clamoroso furto di sabato mattina ai danni del deposito dei Monopoli di Stato nella zona industriale di Prato Sardo, a Nuoro, partono da un dettaglio: la lista dei tabaccai che avrebbero dovuto ricevere i rifornimenti di sigarette. È proprio da qui che gli investigatori stanno cercando di ricostruire movimenti, ordini e possibili punti di contatto per risalire agli autori del colpo.

La logistica

Da tempo il sistema di approvvigionamento è cambiato. I Monopoli consegnano direttamente ai singoli punti vendita con dei distributori: gli ordini vengono centralizzati e la sede provinciale di Nuoro funge da smistamento con qualche giorno di anticipo, secondo un calendario preciso. Una rete strutturata e delicata, che sabato è stata spezzata in pochi minuti da un gruppo di ladri organizzati e perfettamente a conoscenza della logistica del deposito. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tre furgoni avrebbero preso parte all’assalto. Due utilizzati per creare diversivi lungo le vie d’accesso, con catene e chiodi sparsi sull’asfalto, e rallentare o bloccare eventuali inseguimenti. Il terzo mezzo avrebbe agito in maniera diretta: utilizzato come ariete contro il portone del deposito.

L’inchiesta

Una volta dentro, hanno caricato quante più sigarette possibile e si sono dati alla fuga verso l’uscita alla 131 Dcn, o la 389. Al momento, però, gli inquirenti sono convinti che i furgoni non siano riusciti ad allontanarsi troppo. Si lavora anche per chiarire se i banditi fossero armati. Gli investigatori stanno inoltre valutando collegamenti con altri episodi simili recenti, come quello registrato a Orgosolo. Non si esclude che dietro l’azione ci sia una banda già attiva nel territorio, con persone ben informate sulla struttura e sulla presenza del deposito dei Monopoli a Prato Sardo, nota a chiunque operi nel settore. Un elemento emerso nelle ultime ore è che, nonostante la violenza del colpo, l’impatto sulla rete distributiva è stato minimo: sui circa 300 tabaccai serviti dal deposito, uno avrebbe registrato disservizi. Non solo: secondo fonti vicine agli inquirenti, chi ha agito avrebbe anche sbagliato il momento dell’assalto. Il deposito, infatti, era in attesa di un rifornimento consistente previsto questa settimana. Se i ladri avessero colpito qualche giorno dopo, il bottino sarebbe potuto essere più ricco dei 30 mila euro. Nel frattempo, la caccia ai furgoni continua, così come l’analisi delle immagini delle telecamere e delle celle telefoniche della zona. Ma per ora, l’unica certezza è che Nuoro, e con essa decine di attività commerciali, hanno subito un colpo durissimo per la paralisi causata dalla chiusura delle strade, disseminate di chiodi e catene.

