I ladri entrano in chiesa, rubati 11 anelli della Madonna 

La denuncia del parroco sulla sparizione, all'interno della parrocchia di San Giorgio, di diversi gioielli offerti alla statua della Madonna Assunta ha suscitato il forte sdegno della comunità di Tresnuraghes.

La denuncia

«Con grande rammarico devo denunciare che alcuni malviventi hanno rubato undici anelli e un paio di orecchini. La chiesa rimane sempre aperta per la preghiera - evidenzia don Andrea Manca - e purtroppo hanno potuto agire indisturbati». Il sacerdote ha sottolineato come il danno sia soprattutto spirituale: «La tristezza è tanta e viene solo da piangere non tanto per il valore economico, quanto per quello affettivo. Ogni oggetto donato è frutto di grazia ricevuta o di una richiesta rivolta alla Vergine Maria».

L’appello

«Chiunque abbia visto persone o comportamenti sospetti è invitato a riferirlo a me o alle forze dell'ordine», ha aggiunto don Andrea che ha poi rivolto un pensiero diretto ai responsabili del gesto: «Spero possiate riflettere seriamente su quanto avete fatto. Togliere qualcosa alla Madonna Assunta è come toglierlo alla propria mamma». Le indagini sono in corso e i carabinieri stanno raccogliendo elementi utili per risalire ai colpevoli. Intanto, la comunità vive momenti di stupore e indignazione per un atto che non rappresenta solo un furto, ma anche una ferita alla devozione religiosa.

«Un gesto vile»

Una dura nota di condanna è stata espressa anche dall'amministrazione guidata dal sindaco Gianluigi Mastinu. «Appresa la notizia del vile gesto compiuto nella chiesa patronale - affermano gli amministratori all'unisono - ci uniamo al messaggio del nostro parroco, don Andrea. La gravità del gesto commesso risiede principalmente nella natura degli oggetti sottratti, frutto di grazia richiesta o ricevuta dalla Vergine Maria, confidando che da una riflessione sul gesto scaturisca la restituzione dei gioielli. Condividiamo la richiesta di don Andrea rivolta a chiunque potesse avere informazioni al riguardo, a collaborare con le forze dell'ordine».

