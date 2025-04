I ladri di ingombranti e i rottami buttati in campagna 

Frigorifero e una lavatrice da smaltire? Nessun problema, basta lasciarli fuori casa senza neanche bisogno di chiamare la De Vizia.Nemmeno il tempo di salire le scale per tornare nella propria abitazione, che gli elettrodomestici sono già spariti.

Vanno di moda i ladri di ingombranti che prendono soprattutto vecchi elettrodomestici, li smontano, recuperano i pezzi che servono e poi buttano il resto nelle campagne ad alimentare le discariche.La De Vizia riceve ogni mese una media di 2000 telefonate per il ritiro degli ingombranti: di queste per un 30 per cento, all’arrivo per il ritiro, i rifiuti non ci sono più. E i più gettonati sono appunto gli elettrodomestici da cui si smontano i vari pezzi.

«È successo anche a mia mamma che abita in via Marconi» racconta Alice Loddo, «aveva messo giù un vecchio mobiletto e un aspirapolvere guasto, dopo avere regolarmente contattato la De Vizia e prenotato il ritiro per il giorno seguente. Poi era salita a casa per prendere i bidoni della spazzatura e tornata giù non c’erano né il mobiletto né l’aspirapolvere». E c’è pure il rischio che se poi parti di questi rifiuti vengono gettati in campagna e si riesce a risalire ai responsabili, possano essere multati proprio i proprietari degli ingombranti. «Mi auguro che non succeda una cosa del genere» aggiunge Loddo, «anche perché c’è sempre la prenotazione che possono controllare».

Gli ingombranti ovviamente possono essere portati anche direttamente all’ecocentro a Sa Serrixedda ma, per comodità, i cittadini preferiscono prenotare il ritiro e lasciarli sotto casa. In media sono circa 80 i pezzi che vengono conferiti giornalmente e 45mila i chili di ingombranti smaltiti ogni mese, considerando anche i ritiri a domicilio.

«È capitato anche a noi che abbiano rubato gli ingombranti prima del ritiro della De Vizia» dice Antonella Pani, «soprattutto quando abbiamo smaltito delle stufette. Ma forse magari le hanno aggiustate e riutilizzate. Che male c’è? L’importante è che non le buttino in strada». Cosa che però succede spesso. «Ma dipende molto da cosa devi buttare via» rileva Enrico Corrias, «controllano se c’è roba che può servire, come porte, biciclette, televisori. A me è capitato di chiamare per ritirare e poi non c’era niente quando sono venuti. Li chiamo sempre perché non mi è mai capitato di andare direttamente all’ecocentro».

A sparire con una frequenza impressionante non sono solo gli elettrodomestici ma anche mobili e divani, credenze , cornici e quant’altro. Il ritiro così veloce spesso è anche da parte dei tanti indigenti che purtroppo vivono nel territorio in condizioni critiche. Disperati che portano via mobili e elettrodomestici di cui si disfano i cittadini, per sistemarli nelle catapecchie in cui vivono o per smontarli e rivendere i pezzi.

