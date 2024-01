I ladri di fiori tornano in azione, depredate le aiuole di via Porcu  

Erano stati sistemati qualche tempo fa per abbellire le aiuole di via Eligio Porcu ma adesso parte dei fiori bianchi e rosa sono spariti. I segni rimasti nella terra sono inequivocabili: qualcuno ha sradicato le piantine.

E non si tratterebbe nemmeno di vandali: è molto più probabile che a compiere il gesto sia stato qualcuno che voleva trapiantare i fiori nei vasi di casa propria e che ha pensato bene di prenderli gratis dalle aiuole del centro.

Così adesso resta solo la terra smossa e tanta desolazione. E pensare che le piantine erano anche al termine della fioritura per cui l’improvvisato ladro non potrà godere molto della loro bellezza nel suo giardino.

Non è la prima volta che piante e fiori sistemati nelle aree verdi della città, vengono presi di mira da ladri e balordi. Qualche tempo fa le piantine erano state rubate anche dalle fioriere sempre in via Porcu, sistemate da alcuni commercianti. E la stessa cosa era successa in via Cavour davanti alla gioielleria Danese. In quel caso le immagini delle telecamere avevano permesso di vedere gruppi di ragazzini che strappavano le piante dalla loro sede scaraventandole poi a terra, senza alcun rispetto.

Intanto nelle prossime settimane nuove piantumazioni riguarderanno anche la zona attorno al Comune, nell’ambito del piano del verde. E prosegue anche la sistemazione di nuovi alberi, jacarande e alberi di Giuda nelle vie della città tra cui anche in via Marconi.

