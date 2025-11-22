I ladri danneggiano il tennis club 

Furto con scasso ieri mattina al Tennis club di Elmas: ignoti sono entrati scardinando un’inferriata, sollevando la serranda e rompendo una finestra. Una volta dentro hanno forzato la porta della segreteria senza però trovare nulla di valore.

«Il ladro non ha trovato niente, non teniamo soldi né oggetti preziosi», ha spiegato il presidente Alessandro Esposito, 52 anni. I danni superano di gran lunga il valore del bottino: l’unico oggetto sottratto è stato un vecchio cellulare. Esposito ha espresso indignazione per il gesto, definito vile e offensivo verso l’impegno dei soci. L’impianto non ha telecamere interne; i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace (Elmas ne è priva) stanno esaminando le immagini di una telecamera comunale. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA