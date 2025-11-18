I laboratori per progettare il futuro dei piccoli borghi 

Il futuro dei piccoli borghi passa da Seneghe. Da venerdì e per tre fine settimana consecutivi il paese diventa un laboratorio aperto sul futuro delle comunità locali, ospitando le “Giornate di co-progettazione dei territori”: formazione, confronto e costruzione condivisa di nuove visioni per i territori nell’European youth center.

L’azione fa parte del Progetto di rigenerazione culturale e sociale Borghi Pnrr, con l’obiettivo di favorire un confronto concreto tra docenti universitari, esperti, operatori, studenti e cittadini per promuovere competenze, metodologie e strumenti capaci di accompagnare le comunità verso uno sviluppo sostenibile e condiviso. Le “Giornate di co-progettazione dei territori” sono «laboratori collettivi per fornire strumenti di analisi, chiavi di lettura e metodologie operative per la co-progettazione, valorizzando le esperienze attive, favorendo la collaborazione tra istituzioni, imprese, associazioni e abitanti», spiegano gli organizzatori.

Venerdì dalle 10.30 “Abitare i territori nella complessità, idee, suggestioni e casi studio” con Andrea Volterrani, Marco Serra e Stefano Gregorini; dalle 14:30 “Laboratorio di mappatura dei territori – Imparare a osservare e comprendere” a cura di Marco Serra. L’iniziativa è promossa dal Comune, la formazione è stato ideata e coordinata da Hub Rete Nuoro all’interno del programma “Start: giovani & impresa” della Regione.

