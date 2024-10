I Kolossòi di Pastorello svettano a Oristano 

Un gigante tra i giganti dell'Isola. È così che potremmo definire la carriera dell’artista Giovanni Manunta, in arte Pastorello, sassarese, classe 1967. E, allo stesso modo si può dire della sua ultima mostra, la più ampia a lui dedicata con oltre 60 opere di cui varie inedite, presentata sabato al Foro Boario di Oristano. Il titolo è dal forte richiamo identitario, “Kolossòi. Pastorello nell’isola dei giganti”.

Tra i giganti

L'identità è un aspetto più volte enfatizzato dal pittore che già durante i suoi anni di studio a Firenze decise di ribattezzarsi come Pastorello, rimarcando le sue origini. Eppure, il suo sguardo verso l’oltremare è ancora una volta più vivo che mai, come quei giganti che in tempi ormai remoti guardavano al di là dei confini isolani. Al Foro Boario Pastorello dà il via al suo grande progetto che vede come protagonisti i giganti, rendendo omaggio anche al grande archeologo Giovanni Lilliu. Non solo, Pastorello esplora l’accezione etimologica del termine kolossòi, evitando una semplice celebrazione delle statue di Cabras, per «dare spazio invece a una visione metafisica e metastorica di un'isola popolata da giganti, creature feroci e ancestrali, paesaggi pre e post umani», dicono gli organizzatori. Tra paesaggi innaturali ma frutto della natura stessa, un colosso di 4 metri e mezzo, un “Molosso”, volti e colori più che intriganti, Pastorello mostra mondi in continua evoluzione, che assorbono dal passato e proiettano con determinazione il presente e un futuro non ancora reale nel quotidiano, ma fortemente vivo nella sua arte. Per l'artista «La pittura è innaturale, contro natura, ma è nel mondo. Non è soprannaturale, lo lascia intendere, promette e non mantiene: inganna». A inizio percorso svetta un gigante - che dà il titolo alla mostra - realizzato in collaborazione con il ceramista Salvatore Farci e lo studio K&P (Giovanni Manunta, Gabriele Moretti, Salvatore Piroddi, Giuseppe Tavera) mentre le altre opere del percorso provengono, oltre che dallo studio dell'artista stesso, anche dalle collezioni Giuseppe Demara, Nicola Cocco, Roberto Pisano. La mostra, a cura di Ivo Serafino Fenu, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con la Fondazione Oristano e la Fondazione Mont'e Prama, è parte del prolungamento nel segno dell’arte contemporanea del Dromos festival.

RIPRODUZIONE RISERVATA