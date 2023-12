Stavano per fuggire in Brasile dall'aeroporto di Bologna i due fratelli brasiliani di 19 e 24 anni arrestati dalla polizia per l’omicidio del commerciante iraniano Safei Chaikar Kiomars, 72 anni, trovato giovedì in casa a Firenze. I due, che avrebbero agito principale per rapinarlo, sono stati fermati dalla Polaria per un controllo dei documenti (erano irregolari in Italia), da cui è emerso che erano ricercati.