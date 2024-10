I Kaproni volano in vetta 

Cambio al vertice dell’Over Libertas Caam: i Kaproni conquistano il primato momentaneo in attesa del posticipo di stasera. Nei Master la Parafarmacia San Benedetto conquista la vetta. Primato anche della Fly Divani negli Ultra.

Lotta serrata

La sconfitta 2-1 col New Bar Mexico costa la vetta alla Pizz’a Manetta. Ne approfittano i Kaproni, che grazie al 2-1 sul Cagliari 2007 nell’anticipo di venerdì guadagnano la testa della classifica Over. Con l’1-0 di mercoledì sulla Futura 2000 Villasor i Muppet agganciano proprio l’ex leader, mentre il netto 4-1 su Gli Incisivi consente alla Thermomax di raggiungere il quarto posto. Vanno a braccetto Medilav e Amatori Capoterra, che pareggiano 1-1 e si spartiscono l’ottavo posto in classifica a undici punti.

Finisce con uno spettacolare 3-3 la sfida tra deluse: Aek Kasteddu e Bar Dessì arrancano ancora ai margini della zona playoff, più vicina invece per la Toti Lounge Bar dopo il primo successo stagionale per 1-0 sulla Vision Ottica Genneruxi. Festeggia la Real Cocciula, che espugna il campo della Crescenzi Sport (1-0) e ottiene il primo successo. Nel posticipo di stasera l’Arcade cerca il primato nella sfida con la Jupiter.

Capoliste

Con dodici punti la Parafarmacia San Benedetto, leader dei Master, liquida il Maracalagonis per 3-0 e supera l’Is Cortes (2-2 con l’Orrolese). A quota dieci ci sono anche La Bottega del Sughero (4-0 con l’Atletico Uta) e la Jasp Mercato San Benedetto (3-1 sui 4 Mori Samassi). Pirotecnico il 4-4 tra Atletico Assemini e Amatori Capoterra. Per gli asseminesi è il primo punto dopo cinque turni. Ha riposato il Cra Regione Sardegna, fermo a un punto.

La quarta giornata degli Ultra conferma la leadership della Fly Divani: i monserratini restano a punteggio pieno dopo il 2-1 sulla CGM Infissi, staccata a quota sette assieme ai Teddy Boys (fermati per 1-0 dal Cagliari 2020) e a Gli Incisivi, che però stasera contro gli Old Boys potrebbero agguantare il secondo posto solitario a due punti dalla vetta. Successi per Brancaleone (di misura sulla Lewis Room B&B) e la Libertas Barumini, che cala il poker nello scontro diretto con La Fenice. Ha riposato il Calasetta Turisport, che da detentore del titolo è ancora fermo a quota quattro punti dopo un avvio complicato.

