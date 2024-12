I kaproni al primo posto con l’arkade vittorie pesanti per Deximu e Atletico Uta  

C’è di nuovo la coppia Kaproni-Arcade in testa all’Over. Tre sfide non disputate e nessun pareggio hanno caratterizzato il girone dei Master. Negli Ultra accorcia sulla vetta il Calasetta Turisport.

Arcade agguantata

Rallenta l’Arcade Ret. Vintage (2-2 nel big match con i Muppet) e i Kaproni riagganciano la testa, grazie al 4-0 sul New Bar Mexico, che scivola all’ottavo posto. Brutto stop per la Pizz’a Manetta Capoterra, superata da una sorprendente Real Cocciula (ora a quota dodici) per 4-2. I rossoblù sono avvicinati ad una sola lunghezza dai cugini Amatori Capoterra, vittoriosi nell’anticipo di venerdì per 2-1 sull’Aek Kasteddu, grazie alla doppietta di Belfiori. Condivide il quinto posto con i capoterresi la Thermomax La Salle: la doppietta di Atzori e la rete di Farci consentono ai monserratini di imporsi per 3-2 su una tignosa Vision Ottica Genneruxi e di accorciare a due punti sul Cagliari 2007, fermato sull’1-1 dal Bar Dessì. Nelle zone basse di classifica successo importante per la Toti Lounge Bar (5-2 sulla Crescenzi Sport) che aggancia Gli Incisivi, sconfitti dalla Futura 2000 Villasor per 2-0. Medilav-Jupiter è il posticipo di stasera.

Calasetta in scia

Le tre gare non disputate hanno condizionato la dodicesima giornata dei Master. Non si sono giocate 4 Mori Samassi-Cra Regione Sardegna, Jasp Mercato San Benedetto-Is Cortes e il big match tra la capolista Parafarmacia San Benedetto e La Bottega del Sughero. Il turno era cominciato col 4-1 del Kalagonis (doppio Cappai, poi Cuccus e Arbau) sull’Orrolese nell’anticipo. Con il medesimo risultato di 2-0 poi sabato hanno conquistato il successo anche il Deximu (sul Maracalagonis) e l’Atletico Uta (sull’Atletico Assemini). Negli Ultra, Peloso e Pala firmano il 2-1 con cui il Calasetta supera la Lewis Room B&B: ora la vetta dista cinque punti, ma la Fly Divani può chiudere il girone di andata a +8 nel posticipo di stasera contro gli Old Boys. Termina invece 1-1 tra Cgm Infissi e Brancaleone. Reti bianche tra Gli Incisivi e la Libertas Barumini ed è in parità (2-2) anche la sfida tra Teddy Boys e La Fenice.

