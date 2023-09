I jacket Ngn sono partiti verso la Scozia 

Con la scorta tecnica schierata per l’occasione, il pontone Amt Crusader ha lasciato il porto di Arbatax. Direzione Scozia. Ha caricato su di sé i i jacket NnG, due manufatti con peso complessivo di 2.800 tonnellate, domenica, ha preso il largo per un viaggio verso il parco eolico offshore Neart na Gaoithe, 15,5 chilometri al largo della costa del Fife (Scozia), nel Mare del Nord. Il convoglio arriverà a destinazione fra 15 giorni. I gioielli di manifattura pesante sono stati realizzati nel cantiere di via Lungomare nell'ambito della commessa NnG. Ottantotto metri di altezza, di cui 76 di pura struttura e 12 di struttura di transizione, i jacket gemelli hanno tre gambe con due tubi, tecnicamente definiti “J”. Il personale di Saipem ha assemblato nel tempo record di 5 mesi 2 dei 54 jacket commissionati, nel 2019, da Edf Renewables, colosso francese delle rinnovabili. In cantiere proseguono le attività di costruzione di altre commesse. (ro. se.)

