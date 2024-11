I gruppi di donne che si aiutano tra loro 

Donne che fanno rete supportandosi a vicenda per aumentare la consapevolezza dei propri diritti, favorendo in questo modo una maggiore autodeterminazione. Con questo scopo, la cooperativa sociale Panta Rei Sardegna ha dato vita all'iniziativa dei gruppi di auto mutuo aiuto femminile. Si tratta di incontri permanenti che si terranno ogni martedì a partire dal 3 dicembre, dalle 17 alle 18.30. La sede è il Centro di quartiere MuBe, in via Carpaccio 14, a Mulinu Becciu.

«Per le donne non esiste una lunga tradizione, una storia collettiva del pensiero in cui si siano potute raccontare e in cui abbiano potuto immaginare per sé e per gli altri una visione del mondo, interpretare e influenzare la realtà che ci circonda», spiega Bianca Ingletto, responsabile dell’iniziativa per conto della cooperativa. «Il loro potenziale spesso è messo a dura prova dalla fatica di adeguarsi a relazioni familiari, lavorative, sociali, in cui affermare la propria libertà di pensiero, economica, di espressione e di autodeterminazione, nella migliore delle ipotesi è considerato un capriccio. Grazie all’impegno di tante e di tanti le cose piano piano stanno cambiando e lo si vede dalle evoluzioni del linguaggio, dalla presenza nelle piazze, dal dissenso nella scena pubblica». Per iscriversi: centrodiquartieremube@gmail.com.

