I grifoni torneranno a volare  sui cieli del Sud Sardegna 

Quella di martedì sarà una giornata molto importante per la fauna del Sud Sardegna: dalla voliera di Villasalto ci sarà il rilascio dei primi grifoni. Quasi un evento storico, dato che il rapace mancava nel territorio da oltre dieci anni. Questo risultato è stato ottenuto grazie al programma “Life safe for Vultures”, attraverso il quale si è cercato di assicurare la sopravvivenza e il benessere a lungo termine del grifone nell’Isola.

In concomitanza con il rilascio dei rapaci, alle 10.30, nella sala congressi messa a disposizione dal Comune, saranno ripercorse le tappe che hanno portato a questo risultato. Il progetto è nato diversi anni fa nella zona nordoccidentale dell’Isola, grazie a diversi partner, che hanno come capofila il dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Sassari, coadiuvato da agenzia Forestas, Corpo forestale, e-Distribuzione e Vulture Conservation Foundation.

Il grifone è stato presente in Sardegna sino al secondo Dopoguerra, contribuendo a svolgere un importante ruolo nell’ecosistema. La voliera di Villasalto, realizzata nel cantiere boschivo comunale, in località Cea Romana, è stata scelta dopo studi di diverse zone, ed è stata ritenuta la più idonea al progetto. Nel corso dei mesi è stata ampliata ed estesa la rete dei carnai aziendali per assicurare l’approvvigionamento alimentare degli animali, con la speranza che nella zona si creino nuove colonie nidificanti.

