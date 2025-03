I Grifoni tornano sull’Ortobene 

“Enzo” ha circa un anno ed è il primo a volteggiare sulle cime dell’Ortobene e sulle colline intorno a Nuoro dagli anni Quaranta-Cinquanta del Novecento fino a oggi. Alcuni esemplari hanno volato sulle cime del Corrasi fino a metà degli anni Ottanta, ma anche lì da allora nessun Grifone ha più solcato l’aria. Da martedì scorso, invece, un avvoltoio è tornato sull’Ortobene, per poi trovare cibo, alla periferia della città, vicino a Predas Arbas, dove una carcassa di mucca (non mangiano animali vivi) è stata il suo pasto.

Il progetto

In realtà i Grifoni che in questi giorni solcano i cieli del centro Sardegna sono almeno due: oltre a “Enzo” un altro suo coetaneo si è fermato nelle campagne di Onifai. Entrambi sono arrivati in Sardegna nell’ambito del progetto Life “Save for vulture”, portato avanti da Forestas (che ne cura gli aspetti logistici, dai carnai comunitari fino alle voliere) con l’Università di Sassari (capofila con la professoressa Fiammetta Berlinguer), il Corpo forestale di vigilanza ambientale e la Fondazione Vcf (Vulture conservation foundation) che ha permesso di trasferire e liberare nell’Isola alcuni giovani soggetti provenienti dalla Spagna. Un contributo al progetto, inoltre, viene assicurato da Enel Distribuzione che sta provvedendo a mettere in sicurezza con materiali speciali le linee elettriche aeree per evitare che possano essere un pericolo per i grandi volatili, dai Grifoni fino all’Aquila del Bonelli.

L’avvistamento

«Soprattutto nella prima fase della loro vita, fino a che non raggiungono la maturità riproduttiva, intorno ai 6 anni – spiega Dionigi Secci, responsabile del progetto per Forestas – molti esemplari sono “erratici” e quindi tendono ad allontanarsi dalle aree dove sono stati liberati». In Sardegna, peraltro, i Grifoni non si sono mai estinti. La colonia dell’area di Bosa-Alghero è sopravvissuta anche se un periodo si contavano appena una ventina di coppie (cento esemplari). Ora, invece, si parla di oltre 400 avvoltoi in quella zona e il progetto Life ha fatto planare nell’Isola altri esemplari liberati invece nel Sarrabus-Gerrei, «quindi nel sud est, lato opposto dell’Isola, rispetto alla zona di Bosa-Alghero che invece è nel nord ovest», aggiunge Secci. Grazie ai carnai aziendali degli allevamenti del Sarrabus Gerrei, altre decine di esemplari sono state liberate nell’area. Per lo più sono giovani e si spingono fino al centro dell’Isola. «Li monitoriamo con il Gps e va bene che arrivino in quelle zone perché ci permette di testare il territorio e soprattutto di rioccupare un’areale storico per questa specie, come quello del Supramonte-Gennargentu», aggiunge Secci. In effetti, osserva il geografo Matteo Cara (che ieri, insieme al fotografo naturalista Domenico Ruiu, ha ripreso “Enzo” nelle campagne di Nuoro), «anche sull’Ortobene esiste una zona chiamata Punta Gurturios, segno che gli avvoltoi erano presenti nell’area». E ora infatti il prossimo step del progetto Life, annuncia Secci, «sarà quello di reintrodurre le specie estinte nell’Isola, l’avvoltoio Monaco e il Gipeto. Si è partiti dal Grifone perché ha la popolazione più numerosa. Nella sola Spagna ne esistono oltre 40mila coppie. Dunque, le garanzie che il progetto possa andare a buon fine sono maggiori».

